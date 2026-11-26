جوان آنلاین: از روابط عمومی بانک مرکزی، با تایید داداستانی کل کشور و اجرای بند "ب" ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، در مورد سکو‌های تبادل رمزارز متخلف، دستور اقدام لازم برای مسدودی حساب شرکت‌های مذکور از نوع مسدود واریز به حساب، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، گفتنی است در چارچوب بند "ب" ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، تمام حساب‌های سپرده بانکی سکو‌های تبادل رمزارزی متخلف، مسدود و تا اطلاع ثانوی مسدود از نوع واریز به حساب شد، به نحوی که امکان بستانکاری حساب سپرده این شرکت‌ها به هیچ وجه فراهم نیست.