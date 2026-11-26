وزارت امور خارجه چین با اعتراض رسمی به ورود شناور‌های ژاپنی به حریم جزایر مورد مناقشه «سنکاکو» (دیائویو)، این اقدام را نقض حاکمیت پکن و موجب بی‌ثباتی منطقه دانست و از توکیو خواست به «اقدامات تحریک‌آمیز» پایان دهد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ادعا کرد که شناور‌های ژاپنی به‌طور غیرقانونی وارد آب‌های سرزمینی چین در اطراف جزایر دیائویو (سنکاکو) شده و با اقدامات تحریک‌آمیز خود، حاکمیت چین را به‌شدت نقض کرده و موجب بی‌ثباتی اوضاع در این منطقه شده‌اند.

«گائو جیاکان» در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه اعلام کرد که پکن اعتراض رسمی و شدید خود را به طرف ژاپنی ابلاغ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه جزایر دیائویو و جزایر وابسته به آن همواره بخشی از قلمرو چین بوده‌اند، گفت شناور‌های گارد ساحلی چین مطابق با قوانین، اقدامات کنترلی لازم را در برابر شناور‌های ژاپنی انجام داده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که این کشور با قاطعیت از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی خود دفاع می‌کند. وی همچنین از ژاپن خواست به توافق اصولی چهار ماده‌ای میان دو کشور پایبند باشد، به تمامی اقدامات ناقض حاکمیت و تحریک‌آمیز پایان دهد و با اتخاذ تدابیر عملی، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، جزایر سنکاکو که در چین با نام دیائویو شناخته می‌شوند، مجموعه‌ای از جزایر کوچک و غیرمسکونی در دریای شرقی چین هستند که به دلیل موقعیت راهبردی و منابع احتمالی انرژی در آب‌های پیرامون آنها، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اختلاف میان چین و ژاپن تبدیل شده‌اند.

چین با استناد به اسناد تاریخی و نقشه‌های دوران سلسله‌های مینگ و چینگ، این جزایر را بخشی از قلمرو تاریخی خود می‌داند و معتقد است ژاپن در سال ۱۸۹۵ و در جریان جنگ چین و ژاپن، آنها را تصرف کرده است. در مقابل، ژاپن اعلام کرده است که در ماه نخست سال ۱۸۹۵، پس از بررسی وضعیت جزایر و اطمینان از اینکه تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، آنها را به‌طور قانونی به قلمرو خود ملحق کرده است.

چین و ژاپن در نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳) بطور مشترک سند اجماع چهار ماده‌ای را برای بهبود روابط صادر کردند. در بند چهارم این توافقنامه به موضوع جنجالی جزایر سنکاکو/دیائویو پرداخته شده است. اداره این جزایر در حال حاضر در اختیار کشور ژاپن است و توکیو اساسا ادعای چین درباره آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. در توافق چهار ماده‌ای سال ۲۰۱۴ آمده است که «دوطرف اذعان می‌کنند که مواضع متفاوتی بین آنها درباره تنش‌های سال‌های اخیر بر سر جزایر مورد مناقشه وجود دارد.» در ترجمه ژاپنی متن مزبور بجای «مواضع» از کلمه «دیدگاه‌ها» استفاده شده که بار رسمی کمتری دارد. چین و ژاپن وعده داده‌اند که از گفت‌و‌گو و رایزنی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در دریای شرقی چین استفاده کنند.