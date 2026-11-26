جوان آنلاین: سردار سیدتیمور حسینی در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند پلیس راهور اظهار کرد: هوشمندسازی و توسعه سازمان در ابعاد مختلف، از اولویت‌های مهم فراجا به‌عنوان مجموعه‌ای خدمات‌رسان و تأمین‌کننده امنیت است. در همین راستا، سامانه جامع هوشمند در حوزه پلیس راه و راهور طراحی شده که دو زیرسامانه «ثبت ساعت» و «مدیریت سرعت بحرانی» از بخش‌های آن هستند.

به گزارش مهر، وی افزود: این سامانه‌ها امکان رصد و پایش ناوگان حمل‌ونقل و کاربران جاده‌ای را در گستره جغرافیایی کشور فراهم می‌کنند و با کنترل سرعت و رفتار رانندگان، به کاهش تصادفات، کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح و ارتقای نظارت بر حمل‌ونقل زمینی کمک خواهند کرد.

سردار حسینی با تشریح مفهوم سرعت بحرانی گفت: سرعتی که بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از سرعت مجاز محور باشد، سرعت بحرانی محسوب می‌شود؛ برای مثال، در محوری با سرعت مجاز ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت، سرعت‌های بالاتر از ۱۳۰ کیلومتر در ساعت در این دسته قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در حال حاضر سامانه مدیریت سرعت بحرانی در تمام استان‌های کشور فعال است و ۵۶۲ محور را پوشش می‌دهد. برنامه توسعه‌ای پلیس، گسترش پوشش این سامانه به محور‌های اصلی کشور و نصب تجهیزات جدید در مسیر‌های بیشتر است.

وی همچنین از برنامه پلیس برای اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی در بزرگراه‌های شهری خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری شهرداری‌ها و اتصال سامانه‌های موجود در معابر شهری به زیرساخت‌های پلیس است.

حسینی با اشاره به نتایج اولیه اجرای این طرح بیان کرد: پس از آغاز فعالیت سامانه مدیریت سرعت بحرانی، در ماه‌های مهر و آبان کاهش چشمگیری در تصادفات مشاهده شده است.

وی در پایان با تأکید بر بومی بودن سامانه‌های جدید خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها با ابتکار و خلاقیت متخصصان و مهندسان مجموعه فراجا طراحی و تولید شده‌اند و قابلیت‌های آنها حاصل توان فنی داخلی است.