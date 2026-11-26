رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مشاغل تمدن‌ساز و فرهنگ‌ساز باید شناسایی و به عناصر انقلابی سپرده شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام حسین طائب با تأکید بر ضرورت شناسایی جایگاه‌های تمدن‌ساز و فرهنگ‌ساز در جامعه گفت: اگر به دنبال معرفی تمدن و فرهنگ اسلامی به جهانیان هستیم، باید مشخص کنیم اساتید بسیجی در چه جایگاه‌ها و مشاغلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و برای تحقق این هدف چه شاخص‌هایی دارند.



طائب در نشست هم‌اندیشی اساتید بانوی سراسر کشور با اشاره به ضرورت طراحی شبکه‌های تخصصی در بسیج اساتید اظهار کرد: باید مشخص کنیم به چه شبکه‌هایی نیاز داریم؛ شبکه تبیین، شبکه علمی، شبکه سازندگی و شبکه‌های مهارتی، هنر و ادبیات از جمله این شبکه‌ها هستند. همچنین باید روشن شود شبکه‌های اختصاصی اساتید زن چه مأموریت و نقش ویژه‌ای برعهده دارند.

وی با بیان اینکه معرفی تمدن و فرهنگ اسلامی به جهانیان نیازمند حضور مؤثر در جایگاه‌های اثرگذار جامعه است، افزود: باید مشاغل و جایگاه‌های تمدن‌ساز و فرهنگ‌ساز را احصا کنیم و مشخص شود در این جایگاه‌ها چه کسانی حضور دارند و آیا عناصر معتقد به انقلاب اسلامی در این موقعیت‌ها نقش‌آفرین هستند یا خیر.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با طرح این پرسش که آیا جایگاه‌های تمدن‌ساز و فرهنگ‌ساز به‌درستی شناسایی شده‌اند، گفت: باید بررسی کنیم که آیا استادان و عناصر انقلابی در این موقعیت‌ها حضور دارند یا با مسئله کنار گذاشته شدن نیرو‌های انقلابی از این جایگاه‌ها مواجه هستیم.

طائب با تأکید بر ضرورت عبور از انفعال به کنشگری فعال تصریح کرد: ممکن است در عرصه دفاع از انقلاب و مواضع انقلابی فعال باشیم، اما در ایفای نقش تخصصی خود منفعل عمل کنیم؛ بنابراین باید این مسئله را بپذیریم و برای تغییر شرایط اقدام کنیم.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در تحولات اجتماعی و انقلابی، بر ضرورت حضور مؤثر استادان بسیجی زن در متن فعالیت‌های تخصصی جامعه تأکید کرد و گفت: باید از خود بپرسیم آیا به‌عنوان یک استاد بسیجی، نقش تخصصی خود را به‌درستی انجام می‌دهیم؟ این نقش چیست و چه شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکردمان داریم؟

طائب خاطرنشان کرد: تا زمانی که برای نقش و مسئولیت خود شاخص‌های مشخصی تعریف نکنیم، نمی‌توانیم به‌درستی ادعا کنیم که وظایفمان را انجام داده‌ایم. باید شاخص‌ها را تدوین و میزان تحقق آنها را ارزیابی کنیم تا نقش‌آفرینی تخصصی استادان بسیجی از حالت انفعالی خارج شود.

طائب در ادامه سخنان خود در نشست هم‌اندیشی اساتید بانوی سراسر کشور با اشاره به تلاش تاریخی آمریکا برای جهانی‌سازی ارزش‌ها و سبک زندگی غربی اظهار کرد: آمریکایی‌ها ۲۵۱ سال پیش اعلام کردند که می‌خواهند با زر و زور و تزویر، سبک زندگی خود را به همه جهان ارائه و ارزش‌های آمریکایی را جهانی کنند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در پاسداشت زبان فارسی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود فرمودند شکستی که آمریکایی‌ها در جنگ سوم در اردیبهشت‌ماه متحمل شدند، موجب شد سبک زندگی غربی نیز با شکست مواجه شود.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با تأکید بر ضرورت ارائه الگوی زندگی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: ما قرار است سبک زندگی خود را ارائه کنیم؛ سبکی که خروجی آن زندگی خوب و مورد رضایت خداوند باشد. در این مسیر باید مشخص کنیم چه کسی این سبک زندگی را تعریف می‌کند و چه کسانی مسئول ساخت و ترویج آن هستند.

طائب در ادامه بر ضرورت تحول در فعالیت‌های بسیج اساتید تأکید کرد و گفت: باید کارگروه‌ها و گروه‌های اندیشه‌ورز در بسیج اساتید فعال شوند و با سرعت، طرح تحول ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ارائه طرح تحول به معنای کنار گذاشتن گذشته نیست، بلکه باید گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم و با ارزیابی تجربه‌های پیشین مشخص کنیم در ادامه مسیر چه اقداماتی باید انجام شود.

طائب با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده بسیج اساتید اظهار کرد: باید مشخص کنیم در سال‌های پیش‌رو چه برنامه‌ای داریم، شبکه‌سازی را در چه عرصه‌هایی دنبال می‌کنیم و منظورمان از الگوسازی و معرفی اسوه‌ها چیست.

طائب در ادامه سخنان خود در نشست هم‌اندیشی اساتید بانوی سراسر کشور با اشاره به ضرورت مواجهه آگاهانه با مسائل فرهنگی اظهار کرد: آیا برای موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه شبکه‌ای داریم؟ اگر این موضوع مهم است، چرا برای آن شبکه‌سازی نمی‌کنیم و به دنبال تولید روش‌های ارتباط‌گیری نیستیم؟

وی با اشاره به ضرورت تمایز میان ناآگاهی و استنکاف افزود: باید میان فردی که از روی ناآگاهی با مسئله‌ای مواجه است و فردی که آگاهانه از پذیرش آن خودداری می‌کند، تفاوت قائل شویم.

طائب با اشاره به اینکه مسئله عفاف و حجاب از ابتلائات مستمر بشر است، اظهار کرد: شیطان نخستین عملیات خود را در بهشت با موضوع سبک زندگی آغاز کرد؛ اینکه انسان چه چیزی بخورد و از چه چیزی پرهیز کند. نخستین ابتلای حضرت آدم (ع) در موضوع خورد و خوراک شکل گرفت و دومین ابتلا به مسئله پوشش مربوط شد.

وی ادامه داد: مسئله عفاف و حجاب و همچنین حلال و حرام در خورد و خوراک، از موضوعاتی است که تا زمان مشخص‌شده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین نباید در این عرصه فعالیت‌ها را تعطیل کنیم، بلکه باید از مسیر صحیح و با روش‌های مناسب وارد عمل شویم.

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه با تأکید بر ضرورت گفت‌و‌گو و ارتباط‌گیری با افراد ناآگاه تصریح کرد: بسیاری از افراد، احکام الهی را نمی‌دانند. چرا نباید با آنها ارتباط برقرار کنیم و دعوتشان کنیم؟ نباید صرفاً منتظر بمانیم دیگران به سراغ ما بیایند؛ خودمان باید برای ارتباط‌گیری اقدام کنیم و این کار نیازمند برنامه‌ریزی است.

نقش زنان باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز دیده شود

طائب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان در تحولات انقلاب اسلامی گفت: وقتی امام خمینی (ره) فرمودند زنان رهبران نهضت هستند، ما نقش‌آفرینی زنان را در میدان‌های مختلف مشاهده کردیم و این نقش باید در عرصه‌های دیگر نیز ظهور و بروز داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تعریف مأموریت برای استادان بسیجی زن افزود: باید مشخص کنیم در حوزه‌هایی مانند تشکیل خانواده در تراز اسلامی، تعمیق فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی، گسترش مواسات و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی چه مسئولیتی برعهده داریم و چگونه می‌توانیم در تحقق این اهداف نقش‌آفرینی کنیم.

طائب با اشاره به ضرورت تعیین نقش استادان بسیجی در عرصه‌های مختلف جهاد خاطرنشان کرد: حضور در این نشست و اعلام هم‌عهدی با ولی امر، الزامات و مسئولیت‌هایی به همراه دارد و باید وارد عرصه تلاش و جهاد شویم.

وی ادامه داد: لازم است نقش خود را در جهاد علمی، جهاد تبیین، جهاد نظامی، جهاد امنیتی و جهاد سازندگی مشخص کنیم، برای هرکدام هدف‌گذاری داشته باشیم و طرح تحول تدوین کنیم.

تحقق دانشگاه در تراز انقلاب نیازمند هم‌افزایی رئیس دانشگاه، وزارت علوم و بسیج است

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه‌های دانشگاهی برای تحقق دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی گفت: رئیس دانشگاه، وزارت علوم و بسیج باید در کنار یکدیگر و با هم‌افزایی، اهداف مورد نظر انقلاب اسلامی را محقق کنند.

وی با اشاره به سه مطالبه رهبر شهید انقلاب از جامعه علمی کشور اظهار کرد: سه محور تربیت عالم، تولید علم و جهت‌گیری از جمله مطالباتی است که باید برای تحقق آنها تلاش کنیم.

طائب افزود: اگر تربیت عالم و تولید علم محقق شود و این دو با جهت‌گیری‌های انقلاب اسلامی همراه باشند، دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی شکل خواهد گرفت و این هدف با همت استادان بسیجی دست‌یافتنی است.

وی در پایان بر ضرورت فعال‌سازی شورا‌های اندیشه‌ورز و گسترش کانون‌های تخصصی بسیج اساتید تأکید کرد و گفت: نخستین انتظار من این است که کانون‌های اساتید در دانشگاه‌ها، مشاغل تمدن‌ساز و فرهنگ‌ساز را شناسایی و مشخص کنند.