رسانه‌های صهیونیستی از نگرانی عمیق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این رژیم نسبت به تحرکات همه‌جانبه ترکیه در سوریه، لبنان و منطقه خبر داده و تأکید کردند که آنکارا با ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک به دنبال توسعه نفوذ خود و محدود کردن منافع تل‌آویو است.

جوان آنلاین: امیر بوحبوط، خبرنگار نظامی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که دستگاه اطلاعات نظامی (امان) و موساد تحرکات ترکیه در سوریه و سطح منطقه را با نگرانی رصد می‌کنند؛ چرا که به اعتقاد نهاد‌های امنیتی صهیونیستی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پی گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی آنکارا است تا از این طریق، ضمن محدود کردن آزادی عمل هوایی و نظامی رژیم صهیونیستی، منافع این رژیم را در منطقه به چالش بکشد.

بر اساس این گزارش، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اخیراً تل‌آویو را به تسلیح گروه‌های دروزی در جنوب سوریه و برنامه‌ریزی برای عملیات نظامی متهم کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند به رویارویی منطقه‌ای بینجامد. در همین راستا، آنکارا و دمشق پس از دیدار‌های متقابل، از تشکیل «کمیسیون عالی مشترک» خبر داده‌اند.

نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین از تلاش ارتش ترکیه برای استقرار سامانه‌های راداری و پدافند هوایی در شمال سوریه به شدت نگرانند؛ اقدامی که هدف آن محدودسازی تحرکات نیروی هوایی صهیونیستی عنوان شده است.

پیش‌تر نیز جنگنده‌های این رژیم مانع از تلاش ترکیه برای احداث یک پایگاه هوایی در فاصله ۸۰ کیلومتری مرز‌های خود شده بودند.

مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند ترکیه تلاش می‌کند با اقدامات اقتصادی و مشارکت در بازسازی سوریه، موقعیت سنتی خود را به عنوان «دروازه خاورمیانه» احیا کند؛ امری که به زیان منافع منطقه‌ای تل‌آویو و تلاشی برای دور زدن بندر‌ها و پروژه کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) ارزیابی می‌شود.

هم‌زمان، با وجود همکاری‌های آکادمیک میان دمشق و آنکارا، حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه و عدم تخلیه پایگاه‌ها و نقاط دیده‌بانی، همچنان مایه نارضایتی دمشق از منظر نقض حاکمیت سرزمینی است.

از سوی دیگر، تصویب توافق‌نامه مکه، (پیمان دفاع متقابل میان عربستان، ترکیه و پاکستان) در پارلمان ترکیه و گزارش‌ها پیرامون تعمیق هماهنگی‌های امنیتی ریاض، آنکارا و دمشق، نگرانی تل‌آویو را از احتمال گرایش سوریه به سمت محور منطقه‌ای جدید افزوده است.

همچنین، طرح‌های مربوط به ایجاد کریدور ریلی میان اردن، سوریه و عربستان از دیگر مسائل حساسی است که نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی آن را تهدیدی احتمالی برای نفوذ خود و خطری برای نفوذ عناصر مسلح یا سلاح از مرز اردن ارزیابی کرده و بررسی تقویت نظامی در این مرز‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

در حوزه لبنان نیز، سفر «بلال اردوغان» پسر رئیس‌جمهور ترکیه به بیروت در راستای گسترش نفوذ اقتصادی آنکارا و همچنین تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه در واشنطن برای کسب نقش در بازسازی نوار غزه و مشارکت در نیروی چندملیتی (علیرغم مخالفت شدید تل‌آویو)، از دیگر محور‌های نگران‌کننده برای دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.