وزارت بازرگانی چین در واکنش به طرح پیشنهادی جدید واشنگتن برای اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات از چین، این اقدام را نقض قوانین سازمان تجارت جهانی دانست و تاکید کرد که حق اقدام متقابل را محفوظ می‌داند.

جوان آنلاین: از فایننشال تایمز، چین یکی از چندین کشور آسیایی است که به طرح پیشنهادی اعلام شده روز چهارشنبه آمریکا برای اعمال تعرفه‌های جدید تجاری واکنش نشان داد.

آمریکا در پی انتشار گزارش تحقیقات خود درباره مازاد ساختاری ظرفیت تولیدی، پیشنهاد اعمال تعرفه‌های اضافی علیه ۱۴ شریک تجاری عمده خود، از جمله چین، را مطرح کرده است. در آسیا کشور‌های چین و ویتنام با بیشترین تعرفه‌ها روبه‌رو شده‌اند. کشور‌های ژاپن، کره جنوبی، هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان، تایلند، بنگلادش و کامبوج و همچنین اتحادیه اروپا و سوئیس نیز با تعرفه رو به رو شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، وزارت بازرگانی چین مخالفت قاطع خود را اعلام کرد و از واشنگتن خواست رویکرد خود را اصلاح کند و اختلافات را از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی حل‌وفصل کند.

به گزارش تارنمای وزارت بازرگانی چین، «هی یادونگ» سخنگوی این وزارتخانه، در نشست خبری هفتگی اعلام کرد این اقدام آمریکا نمونه‌ای آشکار از یکجانبه‌گرایی است که نظم اقتصادی بین‌المللی را به‌شدت تضعیف و قوانین سازمان تجارت جهانی را به‌طور جدی نقض می‌کند.

وی تاکید کرد چین قاطعانه با این اقدام مخالف است و از آمریکا می‌خواهد رویکرد خود را اصلاح کند و به مسیر درست حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی بازگردد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد پکن تحولات این موضوع را از نزدیک دنبال خواهد کرد و حق خود برای اتخاذ تدابیر ضروری و اقدام متقابل را محفوظ می‌داند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع خود دفاع خواهد کرد.

آمریکا پس از چند ماه تحقیقات، روز چهارشنبه (۴ آبان) پیشنهاد اعمال تعرفه‌های جدید علیه شرکای تجاری خود را مطرح کرد که بر اساس آن، اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر کالا‌های چینی پیشنهاد شده است. کشور‌های ویتنام، سنگاپور، مالزی و کره جنوبی نیز با طرح جدید آمریکا برای اعمال تعرفه‌های تجاری مخالفت کرده و وعده پیگیری موضوع را دادند. ژاپن نیز تعرفه جدید تجاری آمریکا را تاسف‌بار خواند.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که این نرخ با توافقی که چین پیش‌تر با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دست آورده بود، مطابقت دارد. با این حال، در صورت شکست مذاکرات تجاری میان دو کشور، احتمال دارد این نرخ به ۴۰ درصد افزایش یابد.

پیش از این، دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های وارداتی از چین و ده‌ها اقتصاد دیگر را لغو کرده بود. پیشنهاد جدید دولت ترامپ تازه‌ترین اقدام این دولت برای احیای برنامه گسترده خود در زمینه اعمال تعرفه‌های تجاری به شمار می‌رود.

برآورد‌های موسسه اقتصادی بلومبرگ نشان می‌دهد اجرای این پیشنهاد، میانگین نرخ موثر تعرفه بر کالا‌های چینی را به حدود ۳۱ درصد خواهد رساند که به سطح پیش از حکم دیوان عالی آمریکا نزدیک است.