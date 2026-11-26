سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، در پی حملات شهرک‌نشینان، محدودیت‌های تردد و تخریب منازل و تأسیسات، آواره شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه قدس، سازمان ملل متحد از آواره شدن بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ فلسطینی از خانه‌ها و محل سکونتشان در کرانه باختری اشغالی از ابتدای سال ۲۰۲۶ خبر داد.

بر اساس این گزارش، منطقه غور اردن به تنهایی شاهد آوارگی بیش از ۱۵۰۰ فلسطینی بوده است؛ رقمی که حدود یک‌سوم مجموع موارد آوارگی ثبت شده در کرانه باختری از ابتدای سال جاری را تشکیل می‌دهد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که ۴۴ درصد موارد آوارگی ناشی از خشونت شهرک‌نشینان و محدودیت‌های دسترسی در سال ۲۰۲۶، در منطقه غور اردن ثبت شده است.

این دفتر توضیح داد که آوارگی فلسطینیان به حملات شهرک‌نشینان علیه مناطق مسکونی و اموال شهروندان، اعمال محدودیت‌هایی که مانع دسترسی آنان به زمین‌ها و محل سکونتشان می‌شود و همچنین تخریب منازل و تأسیسات به بهانه نداشتن مجوز ساخت از سوی مقامات اشغالگر، مرتبط است.

حملات شهرک‌نشینان در مناطق مختلف کرانه باختری همچنان رو به افزایش است و خانه‌ها، اموال، زمین‌های کشاورزی و مراتع فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها علیه تردد فلسطینیان و دسترسی آنان به منابع درآمد و معیشتشان صورت می‌گیرد و موجب شده است خانواده‌های بیشتری ناچار به ترک خانه‌ها و محل زندگی خود شوند.

سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار تأمین حمایت از فلسطینیان در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر اساس قوانین بین‌المللی و تضمین پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق آنان شد.