اعتصاب گسترده رانندگان مترو لندن در اعتراض به تشدید فشار کاری، تضعیف حقوق صنفی و نگرانی از حذف صد‌ها فرصت شغلی، شبکه حمل‌ونقل عمومی در پایتخت انگلیس را با اختلال گسترده مواجه کرد.

جوان آنلاین: رانندگان مترو لندن امروز (پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵) پس از شکست مذاکرات با مدیریت این شبکه، دست از کار کشیدند تا پایتخت انگلیس بار دیگر گرفتار موجی از اعتصاب‌های صنفی شود که این بار قرار است در چندین نوبت تا اواخر زمستان ادامه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، کاهش شمار قطار‌ها و توقف فعالیت شماری از خطوط مترو، برنامه تردد روزانه مسافران را به هم ریخته و شهروندان را برای رسیدن به محل کار و انجام امور روزمره ناگزیر به یافتن مسیر‌های جایگزین کرده است.

سازمان حمل‌ونقل لندن با صدور اطلاعیه‌ای درباره اختلال در تمامی خطوط مترو هشدار داده و از مسافران خواسته است تا زمان بیشتری را برای سفر‌های درون‌شهری در نظر بگیرند. انتظار می‌رود تبعات این اعتصاب تا شامگاه جمعه ادامه داشته باشد و سایر بخش‌های شبکه حمل‌ونقل عمومی نیز با ازدحام مسافران مواجه شوند.

اعتصاب امروز نخستین مرحله از هشت اعتصاب ۲۴ ساعته‌ای است که اتحادیه کارکنان حمل‌ونقل ریلی، دریایی و زمینی انگلیس (آر‌ام تی) در اعتراض به طرح مدیریت مترو لندن برای تغییر شرایط کاری رانندگان برنامه‌ریزی کرده است.

این اتحادیه می‌گوید که مدیریت مترو به بهانه اصلاح ساعات کاری، درصدد افزایش فشار بر کارکنان، کاهش شمار نیروی انسانی و سلب حقوقی است که کارگران طی سال‌ها مبارزه صنفی به دست آورده‌اند.

«ادی دمپسی» دبیرکل این اتحادیه با انتقاد از رویکرد مدیریت مترو لندن گفت که هدف از اجرای این طرح، بهبود شرایط زندگی کارکنان نیست، بلکه تحمیل کار بیشتر به شمار کمتری از رانندگان است.

وی افزود که اتحادیه تاکنون سه مرتبه اعتصاب‌ها را به امید دستیابی به توافق تعلیق کرده، اما مدیریت مترو حاضر نشده است تضمین‌های لازم را برای صیانت از حقوق کارکنان ارائه دهد.

همزمان این اتحادیه با انتشار نتایج نظرسنجی تازه‌ای، تصویری نگران‌کننده از شرایط کاری کارکنان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی انگلیس ترسیم کرد.

بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت بیش از ۷۰۰ نفر از کارکنان مترو لندن انجام شده است، نزدیک به ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان از تشدید فشار کاری در طول سه سال گذشته خبر داده و ۷۰ درصد نیز گفته‌اند که شرایط کار به سلامت روان آنها آسیب زده است.

همچنین دو سوم کارکنان اعلام کرده‌اند که به دلیل فشار کاری و ساعات نامنظم فعالیت، به‌طور مکرر با مشکلات خواب مواجه هستند.

شبکه مترو لندن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت انگلیس، در شرایط عادی روزانه بین سه تا چهار میلیون سفر درون‌شهری را پوشش می‌دهد.

موج تازه اعتصاب‌ها در شرایطی پایتخت انگلیس را فراگرفته است که اقتصاد این کشور همچنان با تبعات خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، رشد ضعیف اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تشدید فشار‌های مالی بر خانوار‌ها و محدودیت منابع مالی بخش عمومی، در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش هزینه ارائه خدمات، به تشدید نارضایتی‌های صنفی دامن زده و شهروندانی را که زیر بار سنگین هزینه‌های زندگی قرار دارند، با اختلال‌های مکرر در خدمات اساسی از جمله حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت مواجه کرده است.