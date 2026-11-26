همزمان با افزایش تبلیغات حراج جمعه یا بلک‌فرایدی در سکو‌های مجازی، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران از امکان ثبت شکایت نسبت به تبلیغات فریبنده و تخفیف‌های غیرواقعی خبر داد و از مردم خواست ضمن گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۲۴، حتماً فاکتور خرید خود را از فروشندگان مطالبه کنند.

جوان آنلاین: چند سالیست که برخی سکو‌های مجازی بزرگ به تبعیت از فرهنگ غربی به انتشار تبلیغاتی مانند حراج جمعه، بلک فرایدی یا تبلیغات شگفت‌انگیز اقدام می‌کنند. اما هنگام مراجعه به این تبلیغات مشخص می‌شود که اینها صرافا تبلیغات تو خالی و یا کلاهبرداری است.

به گزارش ایسنا، در این زمینه معاون بازرسی اتاق اصناف ایران میگوید مردم در صورت مشاهده تخلفات مربوط به تبلیغات بلک فرایدی می‌توانند از سکو‌های منتشر کننده شکایت کنند.

به گفته بهنام نیک منش، مردم با تماس با تلفن گویای ۱۲۴ می‌توانند شکایت و نارضایتی خود را نسبت به این موضوعات اعلام کنند و خواهش میکنیم حتماً فاکتور خرید را از فرد صنفی مطالبه کنند.