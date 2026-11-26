جوان آنلاین: روزنامه رای‌الیوم نوشت دیوید بارنیا، رئیس پیشین موساد که برای ارائه یک گزارش امنیتی در پارلمان آلمان حضور یافته بود، با اعتراضات و جنجال کم‌سابقه‌ای از سوی برخی نمایندگان احزاب چپ و سبز مواجه شد.

به گزارش ایسنا، در جریان این نشست، دو تن از نمایندگان حزب چپ با تحصن در ورودی سالن، تلاش کردند از ورود او جلوگیری کنند و وی را «مجرم جنگی و قاتل کودکان» خطاب کردند.

با بالا گرفتن تنش‌ها، نیرو‌های امنیتی پارلمان وارد عمل شدند و بارنیا از در پشتی و بخش دیگری وارد سالن شد.

این اعتراضات در پی اقدام «مرکز اروپایی حقوق بشر» (ECCHR) صورت گرفت که پیش‌تر با ارائه شکوائیه‌ای کیفری به دادستانی کل فدرال آلمان، خواستار بازداشت بارنیا به اتهام برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات تروریستی انفجار تجهیزات ارتباطی (پیجر و بی‌سیم) در سپتامبر ۲۰۲۴ در لبنان شده بود؛ عملیاتی که به شهادت دست‌کم ۳۷ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۴۰۰ غیرنظامی از جمله کودکان منجر شد.

اگرچه دادستانی فدرال آلمان اعلام کرده که در حال بررسی مستندات این شکایت است، اما بارنیا بازداشت نشد و توانست در نشست پارلمانی شرکت کند. با این حال، بروز این تنش‌ها در پارلمان آلمان که پیش‌تر حامی سرسخت تل‌آویو بود و مخالفت چهره‌هایی از احزاب مختلف آلمانی با میزبانی از مقام‌های امنیتی صهیونیست، بازتاب‌دهنده شکاف‌های عمیق سیاسی و حقوقی در داخل حاکمیت آلمان پیرامون پیامد‌های جنگ غزه و لبنان و مسئله اعمال اصل «صلاحیت جهانی» بر مسئولان رژیم صهیونیستی است.