سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دستور توقف موقت کمک‌های نظامی به روسیه، از جمله ارسال موشک‌های بالستیک و مهمات توپخانه‌ای را صادر کرده است.

جوان آنلاین: از سازمان اطلاعات اوکراین (HUR)، تنش‌ها میان روسیه و کره شمالی از ماه اکتبر و پس از اظهارات آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، آغاز شد.

رودنکو اعلام کرده بود که مسکو برای کاهش تنش‌ها میان کره شمالی و کره جنوبی تلاش خواهد کرد؛ اظهاراتی که با واکنش تند پیونگ‌یانگ مواجه شد.

اواخر اکتبر، چو سون هوی، وزیر خارجه کره شمالی، این اظهارات را مغایر با اتحاد دو کشور دانست و خواستار شفاف‌سازی موضع مسکو در قبال کره جنوبی شد.

بر اساس گزارش اطلاعات نظامی اوکراین، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی پیونگ‌یانگ شامل ممنوعیت استفاده هواپیما‌های ترابری نظامی روسیه از حریم هوایی کره شمالی، تعلیق ارسال موشک‌های بالستیک KN-۲۳ و محموله آتی مهمات توپخانه‌ای، توقف بررسی درخواست مسکو برای افزایش شمار نیرو‌های نظامی کره شمالی مستقر در روسیه از هشت هزار و ۵۰۰ نفر به ۵۰ هزار نفر است.

با این حال، رسانه اوکراینی «هرومادسکه» اعلام کرده است که نتوانسته به‌طور مستقل صحت گزارش مربوط به تعلیق کمک‌های نظامی یا اختلاف دیپلماتیکی را تأیید کند.

رودنکو روز ۲۰ اکتبر به‌طور علنی اعلام کرده بود که مسکو از اقدامات عملی برای عادی‌سازی روابط با کره جنوبی استقبال می‌کند.

خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، این اظهارات را منتشر کرده بود. اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه به روابط دوجانبه مسکو و سئول مربوط می‌شد، نه روابط میان دو کره.

همچنین دویچه‌وله روز ۲۴ نوامبر گزارش داد که استقرار گسترده نیرو‌های اضافی کره شمالی در روسیه، که اوکراین در تابستان نسبت به آن هشدار داده بود، هنوز محقق نشده است.

محدودیت‌های گزارش‌شده به معنای توقف کامل همکاری‌های نظامی دو کشور نیست. به گفته سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، نیرو‌های کره شمالی که پیش‌تر در منطقه کورسک روسیه مستقر شده‌اند، همچنان در این منطقه حضور دارند. همچنین یک یگان موشکی کره شمالی مستقر در منطقه ورونژ روسیه، در حملات این کشور علیه اوکراین مشارکت داشته است.

اطلاعات نظامی اوکراین همچنین موانعی مانند تفاوت‌های زبانی، پشتیبانی لجستیکی ناکافی، نبود هماهنگی عملیاتی میان نیرو‌های دو کشور و برخورد تحقیرآمیز فرماندهان روس با نظامیان کره شمالی را از عوامل محدودکننده گسترش همکاری‌های نظامی مسکو و پیونگ‌یانگ دانسته است.

بر اساس این گزارش، تلفات سنگین نیرو‌های کره شمالی در درگیری با نیرو‌های اوکراینی در منطقه کورسک نیز در کاهش روند همکاری‌های نظامی دو کشور تأثیرگذار بوده است.