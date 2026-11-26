دولت انگلیس همزمان با تشدید نگرانی‌های امنیتی در اروپا، با آغاز روند ساماندهی حدود ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره نظامی و اختصاص هشت میلیارد پوند برای افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای، تدابیر دفاعی خود را تشدید کرد.

جوان آنلاین: وس استریتینگ وزیر دفاع انگلیس روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری اسکای‌نیوز، ارسال نامه به نظامیان سابق این کشور را تأیید کرد و گفت که لندن در شرایط تشدید تهدیدات امنیتی، افزایش سطح آمادگی نظامی را اقدامی معقول و ضروری می‌داند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «ما برای نیرو‌های ذخیره راهبردی خود که پیش‌تر در نیرو‌های مسلح خدمت کرده‌اند، نامه فرستاده‌ایم تا از به‌روز بودن اطلاعات تماس آنها اطمینان حاصل کنیم و بدانیم که پس از ترک نیرو‌های مسلح چه تجربیات و مهارت‌هایی کسب کرده‌اند.»

وزیر دفاع انگلیس با بیان اینکه چنین اطلاعاتی باید به‌طور معمول در اختیار دولت باشد، تصریح کرد: «تردیدی وجود ندارد که ما در محیطی با سطح بالاتری از تهدیدات فعالیت می‌کنیم و این میزان از آمادگی، تدبیری معقول و ضروری است.»

استریتینگ با بیان اینکه انگلیس با خطر قریب‌الوقوع جنگ مواجه نیست، اما شرایط امنیتی اروپا ایجاب می‌کند که این کشور آمادگی خود را افزایش دهد، افزود: «ما باید تاب‌آوری ملی و سطح آمادگی خود را تقویت کنیم و برای بدترین سناریو آماده باشیم، حتی اگر هر روز برای کاهش احتمال وقوع آن تلاش می‌کنیم.»

روزنامه دیلی‌تلگراف پیش‌تر گزارش داده بود که وزارت دفاع انگلیس برای نخستین بار از زمان پایان جنگ سرد، اقدام به ارسال نامه برای حدود ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره راهبردی کرده و از آنها برای مشارکت داوطلبانه در دوره‌های آموزشی و رزمایش‌های نظامی، از جمله رزمایش بزرگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بهار سال آینده میلادی دعوت کرده است.

این افراد از جمله نظامیان سابق انگلیس هستند که پس از پایان دوران خدمت، همچنان در شرایط استثنایی مشمول فراخوان نظامی می‌شوند. مقام‌های وزارت دفاع انگلیس تأکید کرده‌اند که ارسال این نامه‌ها به معنای بسیج قریب‌الوقوع نیرو‌های ذخیره نیست.

در همین حال، وزارت دفاع انگلیس از انعقاد قراردادی هشت میلیارد پوندی با شرکت صنایع دفاعی «بابکاک» برای افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور خبر داد.

براساس گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، این قرارداد پنج‌ساله با هدف نوسازی خدمات پایگاه‌های دریایی، تسریع روند تعمیر و نگهداری زیردریایی‌ها و کاهش مدت‌زمان خروج آنها از چرخه عملیاتی منعقد شده است.

وزیر دفاع انگلیس در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی تصریح کرد که دولت حتی در صورت ضرورت انتقال منابع مالی از سایر وزارتخانه‌ها، تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای و افزایش آمادگی نظامی کشور را در اولویت قرار خواهد داد.

قرارداد یادشده بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت انگلیس برای سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیارد پوندی در زیرساخت‌های پایگاه‌های نیروی دریایی این کشور است که اوایل سال جاری میلادی اعلام شد.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های انگلیسی روز گذشته نیز از انتقال شبانه جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور به پناهگاه‌ها و بررسی طرح‌هایی برای محافظت از هواپیما‌های نظامی در برابر تهدیدات احتمالی پهپادی خبر داده بودند.

دستگاه‌های امنیتی انگلیس همچنین در روز‌های اخیر با طرح ادعا‌هایی درباره احتمال خرابکاری روسیه، به شرکت‌های تأمین‌کننده تسلیحات اوکراین هشدار داده‌اند که تدابیر حفاظتی خود را تشدید کنند.

مجموعه این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس همزمان با افزایش تعهدات نظامی خود در چارچوب ناتو، با محدودیت‌های بودجه‌ای، تشدید بحران معیشتی و فشار فزاینده ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی روبه‌رو است.