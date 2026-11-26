اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به کاهش نسبی دما طی امروز و فردا (۵ و ۶ آذر)، از افزایش آلودگی هوای استان از فرداشب خبر داد.

جوان آنلاین: براساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین امروز (۵ آذر) در سطح استان به‌ویژه در ارتفاعات، مناطق جنوبی و غربی افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است.

به گزارش ایسنا، از جمعه شب (۶ آذر) دوباره با افزایش پایداری جو، روند افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۶ آذر) صاف تا کمی ابری به‌تدریج غبار رقیق، گاهی وزش باد ملایم، با حداقل و حداکثر دمای ۱۱ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد و پس‌فردا (۷ آذر) صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد ملایم، با کمترین و بیشترین دمای ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.