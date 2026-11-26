شبکه آمریکایی سی ان ان از احتمال حمله سایبری به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور هدف یک حمله سایبری احتمالی قرار گرفته‌اند که سامانه مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع باز را هدف گرفته است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، منابع آگاه احتمال داده‌اند که منشأ این نفوذ چین باشد؛ هرچند هنوز مشخص نیست که آیا دولت چین در این حمله دست داشته است یا خیر. مقام‌های آمریکایی در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان مدعی شده‌اند که این نفوذ به هیچ‌یک از اطلاعات محرمانه آسیبی وارد نکرده است.

در همین حال، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در حال بررسی نفوذی احتمالی به پایگاه داده ملی است که نهاد‌های اجرای قانون در سطح فدرال، ایالتی و محلی برای تبادل اطلاعات جنایی از آن استفاده می‌کنند.

به نوشته سی‌ان‌ان، نفوذ احتمالی به پایگاه داده مرکز ملی اطلاعات جنایی، دومین مورد نفوذ به سامانه‌های وابسته به اف‌بی‌آی طی چند ماه گذشته به شمار می‌رود و تازه‌ترین حلقه از زنجیره حوادث سایبری است که طی هفته گذشته نگرانی مقام‌های آمریکایی را برانگیخته است.

نهاد‌های اجرای قانون در سراسر آمریکا از پایگاه داده این اداره برای ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات مربوط به احکام بازداشت، سوابق کیفری و بررسی پیشینه امنیتی افراد استفاده می‌کنند.

از دیگر اختلالات سایبری اخیر می‌توان به اختلالی جهانی اشاره کرد که صد‌ها میلیون کاربر مایکروسافت را تحت تأثیر قرار داد و همچنین توقف فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی در سراسر آمریکا که به لغو و اختلال در بیش از ۱۸ هزار پرواز منجر شد.

همچنین در ماه سپتامبر گذشته، گروهی موسوم به «شاینی‌هانترز» با نفوذ به وب‌سایت استخدامی اف‌بی‌آی، به اطلاعات کارکنان فعلی و سابق این اداره دسترسی پیدا کردند و امنیت داده‌های آنان را به خطر انداختند.