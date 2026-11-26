جوان آنلاین: صورت‌های مالی باشگاه پیکان از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور اعلام شد که مشخص می‌کند شرکت ایران خودرو قرارداد اسپانسری به مبلغ ۴۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با باشگاه منعقد کرده است.

به گزارش ایسنا، تیم فوتبال پیکان همچنین در تابستان سه بازیکن خود را به باشگاه نساجی فروخت که از فروش افشین صادقی به مبلغ ۳۰ میلیارد، علی اصغر اعرابی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و امید فهمی به مبلغ ۹ میلیارد تومان درآمد داشته که در مجموع ۴۹ میلیارد تومان می‌شود.

باشگاه پیکان در شش ماهه منتهی به پایان شهریور به مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای جذب بازیکن و کادرفنی تیم فوتبال بزرگسالان خود هزینه کرده است.

در بخش صورت ریز بدهکاران باشگاه در این صورت‌ها آمده که مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال بابت ۲ فقره چک دریافتی از آقای مسعود همامی بازیکن سابق فوتبال به سررسید‌های ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۴/۱/۲۵ بابت صدور رضایتنامه جهت انتقال ایشان به باشگاه پرسپولیس است که ضمن صدور رای قطعی به نفع باشگاه پیکان برگ اجرایی جهت توقیف اموال ایشان و باشگاه مذکور صادر و اقدامات مقتضی جهت وصول مطالبات در جریان است.