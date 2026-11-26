رئیس پلیس راه راهور فراجا، از راه‌اندازی سامانه هوشمند ثبت ساعت و اعلان سرعت بحرانی ناوگان اتوبوسی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف نظارت برخط بر تردد اتوبوس‌ها، کنترل رفتار رانندگان و پیشگیری از تصادفات ناوگان حمل‌ونقل عمومی طراحی شده و قرار است جایگزین سامانه سپهتن شود.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی، با اشاره به اهمیت پیشگیری از تصادفات ناوگان اتوبوسی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس راه، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، تصادفات اتوبوس‌هاست؛ چراکه وقوع چنین حوادثی به دلیل تعداد سرنشینان و پیامد‌های گسترده اجتماعی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. از همین رو، توسعه ابزار‌های نظارتی هوشمند برای کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های پلیس راه بوده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح روند تاریخی کنترل تردد ناوگان اتوبوسی گفت: کنترل ساعت حرکت و استراحت رانندگان از سال ۱۳۵۲ با استفاده از روش‌های سنتی و سامانه‌های ثبت زمان انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۴ نیز استفاده از GPS آفلاین به این فرایند اضافه شد، اما همچنان بخش عمده نظارت‌ها به شکل سنتی صورت می‌گرفت.

سردار محبی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ و با تدبیر فرماندهان وقت پلیس راهور، سامانه سپهتن برای نخستین بار روی ناوگان اتوبوسی نصب شد. این سامانه تا سال ۱۳۹۹ نقش مؤثری در کنترل رفتار رانندگان و کاهش تصادفات اتوبوسی داشت، اما پس از قطع پشتیبانی، فعالیت آن متوقف شد و عملاً نظارت هوشمند بر ناوگان به شیوه‌های سنتی گذشته بازگشت.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ تا زمان طراحی سامانه جدید، طرح‌ها و سامانه‌های مختلفی از سوی پیمانکاران ارائه و بررسی شد، اما هیچ‌یک نتوانستند الزامات فنی و عملیاتی مورد نیاز پلیس را به‌طور کامل تأمین کنند. سرانجام در سال ۱۴۰۴ و با حمایت و تدابیر فرماندهان پلیس راهور، سامانه هوشمند ثبت ساعت مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و در تابستان همان سال به‌صورت آزمایشی وارد مرحله بهره‌برداری شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به ضرورت استفاده از این سامانه در شرایط خاص عملیاتی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان و تخلیه برخی پاسگاه‌های پلیس راه با هدف حفظ جان مسافران و هموطنان، ضرورت ایجاد سازوکاری فراهم شد تا اتوبوس‌ها بدون نیاز به توقف مقابل پاسگاه‌ها، تحت نظارت پلیس قرار گیرند. با همکاری متخصصان سازمان راهداری، معاونت فاوا فراجا و مجموعه‌های فنی و پشتیبانی، امکان استفاده مجدد از سامانه ثبت ساعت و کنترل تردد اتوبوس‌ها فراهم شد.

سردار محبی با تشریح قابلیت‌های نسخه ارتقایافته این سامانه گفت: در سامانه جدید، مأمور پلیس راه با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس در دستگاه دست‌افزار، به اطلاعات جامعی از جمله مشخصات راننده، صورت‌وضعیت سفر، مشخصات مسافران، زمان و مبدأ و مقصد سفر و اطلاعات کارت هوشمند راننده دسترسی پیدا می‌کند. همچنین با اتصال اطلاعات مربوط به سوابق مرتبط با مواد مخدر، امکان بررسی وضعیت سوابق راننده نیز در چارچوب اطلاعات ثبت‌شده فراهم شده است.

وی این قابلیت‌ها را گام نخست توسعه سامانه دانست و افزود: در مرحله بعد و در کمتر از یک ماه آینده، اطلاعات GPS آنلاین سازمان راهداری نیز به این سامانه متصل خواهد شد تا امکان رصد لحظه‌ای موقعیت اتوبوس‌ها و پایش دقیق‌تر عملکرد ناوگان فراهم شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس به این سامانه مجهز شده‌اند، تصریح کرد: با راه‌اندازی داشبورد مدیریتی، فرماندهان پاسگاه‌ها و رؤسای پلیس راه استان‌ها می‌توانند در لحظه تردد اتوبوس‌ها را در حوزه استحفاظی خود رصد کنند و علاوه بر کنترل وضعیت ناوگان، برخی تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز را نیز مورد پایش قرار دهند.

سردار محبی تأکید کرد: با تکمیل قابلیت‌های فنی و اتصال اطلاعات برخط، این سامانه به‌تدریج جایگزین سامانه سپهتن خواهد شد و امکان نظارت مستمر، دقیق و هوشمند بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه به آثار و مزایای جانبی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از سامانه هوشمند ثبت تردد علاوه بر ارتقای ایمنی سفر‌های اتوبوسی و کاهش احتمال وقوع تصادفات، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، مدیریت بهتر زمان سفر و افزایش رضایتمندی مسافران نیز منجر شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به مشارکت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این سامانه علاوه بر پلیس، از سوی انجمن‌های صنفی رانندگان نیز مورد استفاده قرار گرفته و در فرایند توسعه آن از نظرات و تجربیات رانندگان نیز بهره گرفته شده است.