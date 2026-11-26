نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تأیید ترور «خالد ابوندی»، مسئول پرونده‌های اقتصاد و آموزش حماس و معاون وزارت آموزش وپرورش این جنبش در نوار غزه، طی اظهارات وقیحانه مدعی شد ارتش این رژیم روند ترور‌ها را ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ارتش این رژیم طی عملیاتی شبانه، «خالد أبو ندی» (معروف به أبو مصعب)، مسئول پرونده‌های اقتصاد و آموزش حماس و معاون وزارت آموزش وپرورش این جنبش در نوار غزه را به همراه همسرش ترور کرده است.

نتانیاهو گفت که این عملیات در ادامه سلسله ترور‌های اخیر علیه فرماندهان و عناصر حماس انجام شده و طی ماه گذشته نزدیک به ۸۰ تن از افراد این جنبش به شهادت رسیده‌اند.

او مدعی شد که حملات علیه عناصر حماس ادامه خواهد یافت و هیچ‌یک از فرماندهان این جنبش در امان نخواهند بود

به گفته منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، أبوندی پس از ترورافرادی، چون أبونحل، أبوعوف و دیگر فرماندهان امنیتی، گزینه تصدی مسئولیت‌های امنیتی و داخلی حماس بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که از زمان آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۸۵۰ نفر از عناصر و فرماندهان ارشد حماس را ترور کرده است.