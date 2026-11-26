معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه پنجم این نهاد در میان جمعیت‌های برتر جهان از نظر تجهیزات و نیروی انسانی، برگزاری دوره‌های همسان‌سازی داوران را ابزاری کلیدی برای تحقق عدالت در امتیازدهی، وحدت رویه و ارتقای استاندارد‌ها دانست.

جوان آنلاین: «سعید متانی» امروز پنجشنبه در آیین اختتامیه دوره همسان‌سازی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی داوران تخصصی آزمون‌ها و مسابقات امداد و نجات که در منطقه آزاد ارس برگزار شد، با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی هلال‌احمر اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ساختاری جامع، بالغ بر ۸ هزار خودروی امدادی و عملیاتی و بیش از ۶۰۰ انبار مجهز در سراسر کشور، در حوزه‌های مختلف امدادی، درمانی، بشردوستانه و حاکمیتی فعالیت می‌کند و به فرموده، همانند یک دولت کوچک عمل می‌کند.

معاون سازمان امداد و نجات کشور با اشاره به آمار ۵۰ هزار نجاتگر از میان ۱۰۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و عملیاتی در کشور، نقش داوران تخصصی را فراتر از یک ارزشیابی ساده خواند و تصریح کرد: داوران و ارزیابان مسابقات و آزمون‌ها، صلاحیت، دانش و مهارت نیرو‌های امدادی را تأیید می‌کنند و کارکرد آنان در تعیین عیار حرفه‌ای امدادگران برای حضور مؤثر در صحنه حوادث حیاتی است.

متانی با تأکید بر ضرورت حفظ عدالت، بی‌طرفی و رعایت دقیق شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در فرآیند آزمون‌ها و داوری‌ها خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری دوره‌های همسان‌سازی، ایجاد وحدت رویه، انضباط امتیازی و رفتار حرفه‌ای در میان داوران سراسر کشور است تا از هرگونه اعمال سلیقه جلوگیری شده و حقوق داوطلبان و امدادگران به‌طور کامل صیانت شود.

وی با قدردانی از میزبانی و ظرفیت‌سازی مطلوب استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی امدادی کشور و همچنین حمایت‌های مدیران استانی و منطقه آزاد ارس، از برنامه‌ریزی برای ارتقای تجهیزات، بهبود معیشت و افزایش مزایای قانونی امدادگران و برگزاری آزمون‌های سنجش آمادگی جسمانی با دو برابر ظرفیت در سال آینده خبر داد.

دوره‌های همسان‌سازی داوران، بستر ایجاد زبان مشترک آموزشی در امداد و نجات است

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی گفت: برگزاری دوره‌های همسان‌سازی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی داوران تخصصی، بستر مناسبی برای ایجاد زبان مشترک در آموزش‌های امدادی و تعیین سرفصل‌های واحد در سطح استان‌های مختلف کشور است

«صابر جودی» نیز در این آیین با اشاره به اهداف کلان این دوره‌ها اظهار داشت: تمام برنامه‌ها، فرآیند‌ها و آموزش‌های هلال‌احمر در نهایت به یک نقطه عطف ختم می‌شود و آن صیانت از جان انسان‌هاست؛ خروجی این تلاش‌ها باید ارتقای توان عملیاتی و کاهش آسیب‌پذیری در حوادث باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم استمرار این برنامه‌ها تصریح کرد: حوادث و رویداد‌های گوناگون، درس‌های بزرگی برای کادر امدادی به همراه دارد و همزیستی و تمرین کار گروهی در قالب این دوره‌ها، نقش مستقیمی در ارتقای آمادگی عملیاتی نیرو‌ها ایفا می‌کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان، حوزه‌های ستادی، معاونت پشتیبانی و دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات و همچنین همکاری‌های سازنده سازمان منطقه آزاد ارس، خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگی مطلوبی با مدیریت منطقه آزاد وجود دارد و برنامه‌ریزی شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و استعداد‌های منطقه آزاد، میزبانی از رویدادها، مسابقات و تمرینات کشوری در ماه‌های آینده توسعه یابد.

جودی همچنین با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مرکز، از تلاش برای راه‌اندازی و استقرار مرکز تخصصی آموزش‌های امداد و نجات در منطقه شمال استان محور مرند - جلفا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی مسئولان، زمینه میزبانی از حجم عظیمی از همکاران و امدادگران در این منطقه فراهم شود.

راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات در محور جلفا - مرند ضرورت دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان جلفا با اشاره به نقش ویژه این منطقه در حوزه گردشگری و حمل‌ونقل بین‌المللی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی، راه‌اندازی مرکز آموزش تخصصی و احداث پایگاه امداد و نجات در محور جلفا - مرند تأکید کرد.

«وحید احمدزاده» نیز در این آیین با بیان موقعیت استراتژیک و ویژگی‌های خاص این شهرستان اظهار داشت: جلفا با ایفای نقش کلیدی در حوزه گردشگری شمال کشور و همچنین تردد شبانه‌روزی حدود چهار هزار دستگاه کامیون ترانزیتی در پایانه مرزی نوردوز و پارکینگ‌های پشتیبان، شرایط ویژه‌ای دارد و نیازمند نگاه حمایتی و تجهیز امکانات امدادی متناسب با این حجم از فعالیت‌هاست.

معاون عمرانی فرماندار جلفا با قدردانی از تعامل و هم‌افزایی سازنده جمعیت هلال‌احمر، مدیریت شهری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با امکانات محدود، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی تردد مسافران و گردشگران، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و امدادی در این منطقه یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد راه‌اندازی مرکز تخصصی آموزش‌های امداد و نجات در شمال استان، تصریح کرد: احداث پایگاه امداد و نجات در فاصله بین جلفا و مرند از نیاز‌های اساسی منطقه است و فرمانداری آماده هرگونه همکاری از جمله تامین زمین و ملزومات مورد نیاز برای ایجاد این پایگاه و مرکز آموزشی است.

احمدزاده همچنین با اشاره به برخورداری مناسب منطقه آزاد ارس از تجهیزات و امکانات امدادی، بر لزوم برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک برای بهره‌گیری حداکثری از این پتانسیل‌ها در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان، مسافران و فعالان عرصه حمل‌ونقل تأکید کرد.