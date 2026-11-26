جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، سازمان «عفو بین‌الملل» در گزارشی به حجم نقض گسترده حقوق و خشونت علیه زنان و دختران فلسطینی در برهه زمانی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۶ پرداخته است.

به گزارش ایرنا، در این گزارش با استناد به نتایج ۲۲۸ مصاحبه، پرونده‌های پزشکی و تصاویر ماهواره‌ای به قتل، جراحت، کوچاندن اجباری و بازداشت زنان و دختران فلسطینی و علاوه بر آن محروم کردن آنها از مراقبت‌های بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی باروری اشاره شده است؛ تجاوزاتی که بخشی از نسل‌کُشی است.

عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود آورده است که بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های نوار غزه تخریب شده یا به صورت جزئی در حال فعالیت هستند و با توجه به این شرایط عمل سزارین مادران فلسطینی بدون برق یا بیهوشی کافی انجام می‌شود و گذشته از آن موارد سقط جنین مرتبط با محاصره، شرایط سخت بهداشتی و زندگی نیز گزارش شده است.

این سازمان همچنین در گزارش خود آورده است که ۸۵ زن فلسطینی اهل نوار غزه بدون هیچ اتهامی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اسارت بسر می‌برند و در معرض انواع اهانت‌ها، تهدید به تجاوز جنسی و شکنجه قرار دارند.

در همین ارتباط سازمان ملل در گزارشی به آوارگی حدود یک میلیون زن و دختر در نتیجه اخطاریه‌های تخلیه مکرر رژیم صهیونیستی اشاره کرده که منجر به از دست دادن خانه، درآمد و ثبات خانواده شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت توسعه اجتماعی فلسطین نیز در گزارشی با اشاره به حجم فروپاشی خانواده‌ها ناشی از جنگ اعلام کرد که بیش از ۲۸ هزار زن فلسطینی همسران خود را از دست داده‌اند و علاوه بر آن این وزارتخانه اعلام کرد که ادارات آن در کرانه باختری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۵۰ زن که در معرض خشونت قرار گرفته بودند، خدمات ارائه کرده‌اند و دلایل این خشونت نیز با آوارگی، فقر و از دست دادن منبع درآمد مرتبط بوده است.

وزارت بهداشت غزه نیز در گزارشی اعلام کرد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا اول اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵)، ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر به شهادت رسیده‌اند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۳۳۱ نفر زن و دختر هستند.