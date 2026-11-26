جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که مجمع عمومی کنست روز چهارشنبه در مرحله قرائت مقدماتی، طرح تشکیل یک کمیته رسمی برای تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ علیه نوار غزه را تصویب کرد.

این طرح از سوی «اوریت فرکاش هکوهِن»، عضو کنست از حزب «یشار» به ریاست آیزنکوت ارائه شده است. بر اساس مفاد آن، کمیته مذکور مأموریت خواهد داشت حوادث هفتم اکتبر و روند جنگ علیه نوار غزه را بررسی کند.

دامنه زمانی تحقیقات نیز از پایان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در سال ۲۰۱۴، که این رژیم آن را «صخره سخت» نامیده بود، تا زمان بازگرداندن پیکر آخرین اسیر اسرائیلی از نوار غزه را دربرمی‌گیرد.

حزب ارائه‌دهنده این طرح مدعی شده است که تشکیل چنین کمیته‌ای «وظیفه‌ای ملی و اخلاقی» در قبال خانواده‌های کشته‌شدگان و شهرک نشینان صهیونیست است و هدف از آن، «آشکار شدن حقیقت» و «درس گرفتن از شکست‌ها و ناکامی‌های» پیش و پس از حمله طوفان الاقصی عنوان شده است.

این حزب همچنین تأکید کرده است که تلاش‌های خود را تا زمان تشکیل این کمیته ادامه خواهد داد.

پس از رأی‌گیری، فرکاش هکوهِن گفت که کنست در یک جلسه کاری را انجام داده است که کابینه باید آن را به سرانجام می‌رساند و این اقدام را «آغاز اصلاح مسیر» توصیف کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه نوار غزه در چارچوب جنگ ویرانگر و نسل‌کشی ادامه می‌دهد و هم‌زمان با فرارسیدن فصل زمستان، ساکنان این منطقه به دلیل محاصره با کمبود شدید امکانات اولیه زندگی روبه‌رو هستند.