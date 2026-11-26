دولت برزیل در واکنش به پیشنهاد جدید دولت دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر هواپیما‌های ساخت این کشور و افزایش عوارض واردات شکر، این اقدام را غیرقابل قبول خواند و از احتمال تدابیر متقابل خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دفتر ریاست‌جمهوری برزیل اعلام کرد لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری این کشور، از پیشنهاد جدید تعرفه‌ای دولت آمریکا ابراز نارضایتی کرده است. این موضع پس از آن اعلام شد که واشنگتن پیشنهاد اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر هواپیما‌های شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر را مطرح کرد.

در بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری برزیل آمده است: تصمیم یک‌جانبه دفتر نماینده تجاری آمریکا در جریان مذاکرات دوجانبه جاری، اقدامی غیرقابل قبول است. برزیل در برابر چنین تهدید‌هایی تسلیم نخواهد شد.

واشنگتن قصد دارد عوارض واردات شکر برزیل را نیز در مواردی که واردات از سهمیه‌های تعیین‌شده فراتر می‌رود، افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته مقامات آمریکایی، با هدف مقابله با آنچه «رویه‌های تجاری غیرمنصفانه» خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد.

دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد نرخ جدید تعرفه به گونه‌ای تعیین خواهد شد که امکان انتقال شکر برزیلی به آمریکا از طریق کشور‌های ثالث وجود نداشته باشد.

این اقدام بخشی از موج گسترده‌تر پیشنهاد‌های تعرفه‌ای آمریکا علیه ۱۴ شریک تجاری عمده این کشور، از جمله چین و اتحادیه اروپا، به شمار می‌رود.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفت دفتر او پیشنهاد تغییر تعرفه‌هایی را ارائه کرده است که در ماه ژوئیه (تیر ماه) اعمال شدند، زیرا برزیل در موضوعات مورد اختلاف «پیشرفت معناداری» نداشته است.

گریر افزود واشنگتن همچنان برای مذاکره آمادگی دارد.

در مقابل، دولت برزیل اعلام کرد بیش از یک سال است با حسن نیت با واشنگتن مذاکره می‌کند و دو طرف در ماه اوت توافق کرده بودند یک کارگروه برای بررسی مسائل تجاری تشکیل دهند.

دفتر ریاست‌جمهوری برزیل تاکید کرد این کشور همچنان به دنبال «راه‌حل از طریق مذاکره» خواهد بود، اما مشخص نکرد آیا از حق خود برای به چالش کشیدن تعرفه‌های پیشنهادی در سازمان تجارت جهانی استفاده می‌کند یا خیر.

این تعرفه‌ها ممکن است از ماه ژانویه ۲۰۲۷ (دی ماه ۱۴۰۵) اجرایی شوند و در صورت اعمال، قیمت هواپیما‌های امبرائر برای شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی افزایش خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که این شرکت‌ها به دلیل افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، با فشار هزینه‌ای روبه‌رو هستند.