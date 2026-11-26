جنبش مقاومت اسلامی (حماس) ترور عضو دفتر سیاسی این جنبش و معاون وزارت آموزش و پرورش غزه، را تداوم حملات عمدی به غیرنظامیان و نهاد‌های آموزشی و نقض آشکار توافق آتش‌بس دانست.

جوان آنلاین: این جنبش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ترور دکتر خالد محمود ابوندی (أبو مصعب)، عضو دفتر سیاسی حماس و معاون وزارت آموزش و پرورش غزه، به همراه همسرش در بمباران یک آپارتمان مسکونی، جنایت جدیدی را علیه غیرنظامیان مرتکب شده است.

حماس تأکید کرد که استمرار سیاست ترور‌های هدفمند و حمله به منازل مسکونی و کادر‌های آموزشی، نقض مداوم توافق آتش‌بس در نوار غزه و تجاوزی آشکار به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین تصریح کرد که نهاد موسوم به «شورای صلح» به دلیل سکوت و حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی، مسئولیت سیاسی و اخلاقی تداوم این جنایات را بر عهده دارد.

وزارت آموزش و پرورش غزه نیز با تسلیت شهادت معاون این وزارتخانه و همسرش، اعلام کرد که هدف قرار دادن کادر آموزشی، یک اقدام خصمانه و برنامه‌ریزی‌شده علیه نظام آموزش در سایه سکوت جامعه بین‌المللی است و خواستار تحرک فوری جهانی برای توقف جنایات ومحاکمه سران صهیونیست شد.

همچنین، کمیته‌های مقاومت در فلسطین ضمن محکومیت این جنایت، ترور وکلای وزارت آموزش و پرورش را نشان‌دهنده رویکرد سیستماتیک رژیم صهیونیستی در نابودی نهاد‌ها و کادر‌های علمی و آموزشی فلسطین دانستند.

دکتر خالد ابوندی سحرگاه روز پنج‌شنبه در پی بمباران یک آپارتمان مسکونی توسط رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.