جوان آنلاین: در پی حادثه آتش‌سوزی بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در استان جیزه مصر، که منجر به جان‌باختن و مجروح‌شدن بیش از ۵۰ نفر شد، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مصر، ابراز کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

حادثه واژگونی و آتش‌سوزی یک تانکر حامل مواد نفتی در منطقه «الوراق» در استان جیزه مصر، به یکی از حوادث مرگبار جاده‌ای این کشور تبدیل شد. بر اساس آخرین آماری که در اطلاعات ارائه‌شده از سوی شما آمده است، شمار کشته‌شدگان این حادثه به ۳۱ نفر و تعداد مجروحان به ۲۱ نفر رسیده است.

این حادثه شامگاه چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۴ آذر ۱۴۰۵) در محدوده بزرگراه کمربندی قاهره و در نزدیکی تونل شماره ۱۰ در منطقه الوراق، واقع در محدوده امبابه استان جیزه، رخ داد. تانکر حامل مواد نفتی پس از واژگونی دچار آتش‌سوزی شد و شعله‌های آتش به خودرو‌های عبوری در اطراف محل حادثه سرایت کرد.