کشور یونان نخستین محموله مهمات تهاجمی هوا به زمین ساخت رژیم صهیونیستی شامل بمب‌های هدایت‌شونده «اسپایس» و موشک‌های دوربرد «رمپیج» را برای تجهیز جنگنده‌های اف-۱۶ خود دریافت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه اقتصادی «گلوبس»، مقامات ارشد نیروی هوایی یونان دریافت نخستین محموله مهمات هوا به زمین اسرائیلی را تأیید کردند. این محموله شامل کیت‌های هدایت بمب «اسپایس ۱۰۰۰» و «اسپایس ۲۰۰۰» ساخت شرکت رافائل و موشک‌های مافوق صوت «رمپیج» است که برای استفاده در جنگنده‌های اف-۱۶ یونان در نظر گرفته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرارداد خرید این تسلیحات در سال ۲۰۲۲ امضا شده و تحویل محموله‌های اولیه، مرحله تازه‌ای از اجرای این توافق به شمار می‌رود.

بمب‌های اسپایس با بهره‌گیری از سامانه هدایت الکترواپتیکی، امکان تبدیل بمب‌های معمولی به مهمات هدایت‌شونده دقیق را فراهم می‌کنند. موشک رمپیج نیز تولید مشترک شرکت‌های صنایع دفاعی اسرائیل است، برای حمله به اهداف زمینی از فاصله دور طراحی شده است. این تسلیحات با افزایش توان تهاجمی جنگنده‌ها، امکان هدف قرار دادن اهداف از فواصل بیشتر و کاهش نیاز به ورود هواپیما‌ها به محدوده پدافند هوایی دشمن را فراهم می‌کنند.

دریافت این مهمات در شرایطی صورت می‌گیرد که یونان و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر توافق‌های مهم دیگری نیز در حوزه تسلیحات و دفاع هوایی امضا کرده‌اند.

مهم‌ترین این توافق‌ها، قرارداد حدود سه میلیارد یورویی موسوم به «سپر آشیل» است که در اوت ۲۰۲۶ (مرداد) امضا شد. بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی شبکه‌ای چندلایه برای دفاع هوایی و موشکی یونان ایجاد می‌کند که سامانه‌های «فلاخن داوود»، «باراک‌ام‌ایکس» و «اسپایدر» و رادار‌های پیشرفته را در بر می‌گیرد.

همچنین در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین) توافقی به ارزش حدود ۶۵۰ میلیون یورو برای تأمین سامانه‌های توپخانه‌ای موشکی «پالس» ساخت شرکت البیت سیستمز برای نیرو‌های مسلح یونان امضا شد.

روزنامه گلوبس روز یکشنبه نیز گزارش داد که آتن و تل‌آویو در حال مذاکره برای توافق‌های تسلیحاتی جدید به ارزش احتمالی یک میلیارد یورو هستند. این مذاکرات خرید سامانه‌های جنگ الکترونیک، موشک‌های دوربرد و توسعه مرکز آموزش خلبانان جنگنده در شهر کالاماتا را شامل می‌شود. خرید احتمالی موشک‌های دوربرد «لورا» با برد اعلام‌شده ۴۰۰ کیلومتر نیز از موضوعات مورد مذاکره عنوان شده است.

همکاری‌های دو طرف به خرید تسلیحات محدود نمانده و رزمایش‌ها و برنامه‌های مشترک آموزشی را نیز در بر می‌گیرد. رسانه‌های یونانی در روز‌های اخیر از تمرین‌های دریایی و هوایی مشترک یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس در شرق مدیترانه خبر داده‌اند. این تمرین‌ها شامل مانور‌های دریایی، شلیک موشک‌های هدایت‌شونده و سوخت‌گیری هوایی جنگنده‌های یونانی از هواپیمای سوخت‌رسان اسرائیلی بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اختلافات یونان و ترکیه بر سر مسائل دریایی و موازنه قدرت در شرق مدیترانه همچنان ادامه دارد. گسترش همکاری‌های نظامی آتن و تل‌آویو، به‌ویژه در حوزه تسلیحات دوربرد و سامانه‌های دفاع هوایی، از جمله تحولاتی است که می‌تواند بر معادلات امنیتی این منطقه تأثیر بگذارد.