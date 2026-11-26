جوان آنلاین: به نقل از ورلد آف ریل، پلی‌لیست در نشست جدیدی که با دیوید فینچر در برنامه «تصویر بزرگ» داشت، یک کشف بزرگ کرد؛ فینچر و برد پیت در حال بررسی برای ساخت یک فیلم انیمیشن با هم هستند.

به گزارش مهر، فینچر گفته برد پیت هم صدا و هم اجرای فیزیکی کار را ارائه می‌کند که همه ضبط شده و به عنوان «پایه» انیمیشن استفاده می‌شود.

او با احتیاط گفت این کار یک روتوسکوپی یا ضبط حرکت نیست، بلکه انیمیشن روی حرکت ضبط شده، به شدت سبک‌پردازی خواهد شد.

فینچر از نظر فنی در زمینه انیمیشن مطلع است و به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در «عشق، مرگ و ربات‌ها» نتفلیکس کار کرده و یکی از قسمت‌های این مجموعه یعنی «سفر بد» را کارگردانی کرده است. اما ساخت یک فیلم بلند کامل، آن هم با برد پیت یک چیز دیگر است.

در این مصاحبه یک نکته دیگر هم فاش شد و فینچر گفت که سال‌هاست که چیزی را که ترسناک‌ترین فیلم تاریخ می‌نامد، در دست دارد. او مدام آن را به پیت پیشنهاد می‌دهد، اما پیت مدام عقب‌نشینی می‌کند و دلیلش این است که نه او و نه دنیا برای چنین سوژه‌ای آماده نیستند. پلی‌لیست پیشتر درباره یک فیلم هیجان‌انگیز با موضوع قاچاق اعضای بدن که فینچر روی آن کار می‌کند، خبر داده بود و این می‌تواند همان فیلم ترسناکی باشد که او به آن اشاره می‌کند.

حالا با جدا شدن فینچر از نتفلیکس، وی احتمالاً می‌تواند هر زمان که بخواهد، پیشنهاد این پروژه‌ها را به استودیو‌های دیگر بدهد. بازگشت پیت به این رقابت بسیار خوشایند خواهد بود. واضح است که این ۲ هنوز کارشان با هم تمام نشده است. ۱۸ سال بعد از ساخت «بنجامین باتن» این ۲ در «ماجراجویی‌های بیشتر کلیف بوث» با هم همکاری کردند، اما فینچر می‌گوید که آنها چندین بار در هفته یکدیگر را می‌بینند، با هم فرمول وان تماشا می‌کنند و مدام ایده‌هایشان را با هم رد و بدل می‌کنند و همه اش حرفشان این است که «چه جالب می‌شد اگر ...»؟ در عین حال این راز نیست که فینچر، پیت را برای «خالکوبی اژدها»، «بیست هزار لیگ»، «قاتل» و «جنگ جهانی زد» می‌خواست.

فینچر ۶۴ ساله و پیت ۶۲ ساله است و احتمالاً ۱۰ سال دیگر فرصت دارند تا برخی از این فیلم‌ها را بسازند. آنها در فیلم‌های «هفت»، «باشگاه مشت زنی»، «بنجامین باتن» و «کلیف بوث» با هم همکاری کرده‌اند.