جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در صورتی که گادی آیزنکوت رئیس حزب یاشار موفق شود در هفته جاری میلادی کابینه‌ای با ائتلاف محدود تشکیل دهد، خود عهده‌دار نخست‌وزیری خواهد شد.

به گزارش مهر، این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که ترکیب پست‌های کلیدی کابینه آینده به این صورت خواهد بود که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ و نفتالی بنت وزیر امور دارایی خواهد بود. یائیر لاپید نیز به وزارت امور خارجه و یائیر گولان به وزارت امنیت داخلی خواهد رسید.

در حالی که برخی گزارش‌های رسیده از سرزمین‌های اشغالی از بروز ابهام در مذاکرات تشکیل کابینه حکایت دارد، روزنامه عبری‌زبان «یسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع در اردوگاه تغییر مدعی شد که ترکیب وزارتی کابینه آینده رژیم صهیونیستی به ریاست گادی آیزنکوت در حال شکل‌گیری است و بر اساس توافقات اولیه، وزارتخانه‌ها و مسئولیت‌ها به شرح زیر توزیع خواهند شد.

بنا بر گمانه زنی این رسانه صهیونیستی، علاوه بر چهار پست وزارتی کلیدی که بر اساس تعریف شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل توزیع خواهد شد، سایر پست‌ها به قرار زیر توزیع می‌شود:

وزارت آموزش و پرورش: حییلی تروپر

وزارت دادگستری: عودید فورر

وزارت انرژی: اوریت فارکاش هاکوهن

وزارت رفاه: نعما لازیمی

وزارت ارتباطات: افرات رایتن

هماهنگی میان کنست و کابینه: میراو بن آری

وزارت حمل و نقل: کرن ترنر

وزارت فرهنگ و ورزش: گیلعاد کاریو

وزارت اقتصاد: شائول مریدور

وزارت مهاجرت: یولیا مالینوفسکی

این روزنامه تاکید کرد ترکیب مذکور صرفاً برآوردی اولیه و غیرن‌هایی است و مذاکرات میان احزاب ائتلاف احتمالی حاضر در کابینه همچنان ادامه دارد.