فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: آرامش و عبور ایمن از تنگه هرمز تنها در گرو احترام به حق حاکمیت مشروع ایران است.

جوان آنلاین: دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از یکی از یگان‌های عملیاتی در جزایر خلیج فارس اظهار داشت: کنترل مسیر حیاتی تنگه هرمز نه یک ادعا بلکه واقعیت عملیاتی ما است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: تنگهٔ هرمز در دستان مردانی است که با روحیهٔ شهادت‌طلبی و ارادهٔ پولادین از هر موجی فراتر می‌روند.

دریادار عظمایی خاطرنشان کرد: ما نه‌تنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم بلکه قدرت تغییر معادلات را در دل تنگهٔ هرمز نهفته ساخته‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آرامش و عبور ایمن از این مسیر تنها در گرو احترام به حق حاکمیت مشروع ایران است.