سردار محبی گفت: به لحاظ جنگ‌افزار‌های تهاجمی و پدافندی، وضعیت‌مان از آمریکا خیلی بهتر است.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفت: رزمندگان سپاه اسلام در سواحل جنوبی و جزایر خلیج فارس جانانه از مرز‌های ایران دفاع می‌کنند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: آتش قدرتمند، پرحجم و تخریب‌کننده آفند و پدافند سپاه برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز روی دشمن و هم‌پیمانانش و فشار بر اقتصاد آمریکا و دفاع از ملت و تمامیت سرزمینی ایران، یک دفاع توصیف‌ناپذیر است.

سخنگوی سپاه عنوان کرد: شکار سالم پهپاد‌های دشمن و انهدام شمار زیادی از آن‌ها در آسمان تنگه هرمز نشان‌دهنده قدرت فناوری بسیار قابل توجه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است.

سردار محبی گفت: تولید موشک‌های سپاه به هیچ عنوان متوقف نشده و به لحاظ موشک و به لحاظ جنگ‌افزار‌های تهاجمی و پدافندی، وضعیت‌مان از آمریکا خیلی بهتر است.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: می‌توانیم بگوییم آنها دچار کمبود سلاح‌های راهبردی شده‌اند، اما با اطمینان می‌گوییم که ما نه‌تنها دچار کمبود نشده‌ایم و نمی‌شویم، بلکه روز به روز به توان موشک‌هایمان، دقت و قدرت تخریبی آنها اضافه می‌کنیم.