جوان آنلاین: علیرضا اکبرپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی، درباره تساوی استقلال مقابل العین در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: العین یکی از بهترین تیم‌های لیگ نخبگان است. استقلال بازی بسیار خوبی مقابل این تیم پُرستاره انجام داد و حتی می‌توانست گل دوم را به ثمر برساند. العین بازیکنان خارجی باکیفیتی دارد؛ در حالی که استقلال امسال با کمبود بازیکن مواجه است. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده مقابل العین با تمام وجود بازی کردند و عملکرد آنها شایسته تقدیر است.

به گزارش تسنیم، وی در مورد استعفای ۴۸ ساعته بختیاری‌زاده از سرمربیگری استقلال پیش از این مسابقه عنوان کرد: استعفای سهراب یک تهدید محسوب می‌شد و او احتمالاً این هشدار را داد تا باشگاه کمبود‌ها را برطرف کند. سرمربی استقلال با این اقدام قصد داشت به مدیران باشگاه شوک بدهد و امیدوارم باشگاه بتواند خواسته‌های سرمربی را عملی کند.

مهاجم سابق استقلال درباره شانس قهرمانی این تیم در لیگ نخبگان آسیا خاطرنشان کرد: در فوتبال هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد یونان به مقام قهرمانی یورو ۲۰۰۴ برسد. در فوتبال امروز دوندگی، انگیزه و جنگندگی بازیکنان در زمین مسابقه حرف اول را می‌زند و استقلال می‌تواند کار‌های بزرگی در لیگ نخبگان آسیا انجام بدهد.

اکبرپور با ذکر خاطره‌ای از دوران حضور خود در تیم استقلال به تسنیم گفت: سال‌ها پیش زمانی که بازی می‌کردم، با العین و الهلال همگروه بودیم و خیلی‌ها تصور می‌کردند از گروه خودمان صعود نکنیم. با این حال به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدیم و در فینال هم کسی فکر نمی‌کرد در ورزشگاه آزادی به جوبیلو ایواتا ببازیم، اما این اتفاق افتاد و نایب‌قهرمان شدیم. استقلال اگر تقویت شود و بتواند یکی دو مهاجم گلزن جذب کند، می‌تواند جزو مدعیان قهرمانی در آسیا باشد.

وی در مورد شانس قهرمانی استقلال در لیگ برتر تصریح کرد: چهار تیم برای قهرمانی می‌جنگند و از حالا پیش‌بینی کردن زود است. با این حال به نظرم استقلال لیاقت قهرمانی را دارد. اتفاقات در فوتبال مهم هستند و داوری‌ها هم نقش مهمی در تعیین تیم قهرمان دارند.