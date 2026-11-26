پلیس البرز در عملیاتی مشترک، چهار نفر را که از طریق کانال‌های تلگرامی مواد مخدر تبلیغ و به فروش می‌رساندند، در کرج دستگیر کرد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان در شبکه‌های اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، به گفته وی، مأموران با رصد فضای مجازی و انجام اقدامات اطلاعاتی، گردانندگان چند کانال تلگرامی را شناسایی کردند که با استفاده از نام‌های مستعار، مواد مخدر را تبلیغ و برای فروش آن با مشتریان ارتباط برقرار می‌کردند.

عسکری افزود: پس از شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان در محدوده کرج، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با همکاری فرماندهی انتظامی استان البرز وارد عمل شدند و چهار متهم را دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقداری تریاک و سوخته تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، کانال‌ها و بستر‌های تبلیغاتی این افراد مسدود شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.