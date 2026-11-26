معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش فلوراید در حفظ سلامت دهان و دندان گفت: فلوراید در مقادیر و غلظت‌های مجاز به تقویت مینای دندان و پیشگیری از پوسیدگی کمک می‌کند و تبلیغ حذف آن به‌عنوان یک مزیت عمومی، با ملاحظات علمی سلامت دهان و دندان سازگار نیست.

جوان آنلاین: دکتر بهروز اکبری با اشاره به اهمیت فلوراید در فرمولاسیون محصولات بهداشت دهان و دندان اظهار کرد: فلوراید از طریق کمک به بازسازی مواد معدنی مینای دندان و افزایش مقاومت آن در برابر فرایند‌های اسیدی ناشی از فعالیت باکتری‌های دهان، نقش مهمی در کاهش خطر پوسیدگی دندان دارد.

وی افزود: اثربخشی فلوراید به عواملی مانند غلظت ماده مؤثره، دفعات مصرف، نحوه استفاده و میزان مواجهه فرد با این ترکیب بستگی دارد؛ بنابراین ارزیابی فرآورده‌های حاوی فلوراید باید با در نظر گرفتن مقدار مصرف و شرایط استفاده انجام شود.

اکبری با بیان اینکه فلوراید در عین برخورداری از اثرات محافظتی، در صورت مواجهه بیش از حد می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی داشته باشد، تصریح کرد: دریافت بیش از اندازه فلوراید، به‌ویژه در دوران شکل‌گیری دندان‌ها، ممکن است خطر بروز فلوروزیس دندانی را افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی تأکید کرد: رویکرد علمی در این زمینه نه حذف غیرضروری فلوراید و نه مصرف بدون محدودیت آن است؛ بلکه استفاده از فرآورده‌های حاوی فلوراید با غلظت مناسب و متناسب با گروه سنی و شرایط مصرف‌کننده اهمیت دارد.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: تبلیغات محصولات بهداشت دهان و دندان باید مبتنی بر شواهد علمی باشد و نباید با طرح ادعا‌های غیرمستند، این تصور را در جامعه ایجاد کند که خمیردندان‌های بدون فلوراید برای عموم افراد انتخاب مناسب‌تری هستند.