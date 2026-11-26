رقابت خودروسازان چینی و اروپایی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن شرکت‌های چینی به جای تکیه صرف بر صادرات محصولات خود، به دنبال ایجاد پایگاه‌های تولیدی در قلب بازار اروپا هستند.

جوان آنلاین: رقابت خودروسازان چینی و اروپایی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن شرکت‌های چینی به جای تکیه صرف بر صادرات محصولات خود، به دنبال ایجاد پایگاه‌های تولیدی در قلب بازار اروپا هستند. این تغییر راهبرد در شرایطی اتفاق می‌افتد که اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌های تجاری و تدوین مقررات جدید، تلاش می‌کند از خودروسازان داخلی خود در برابر افزایش حضور برند‌های چینی حمایت کند.

به گزارش مهر، در تازه‌ترین تحول، شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی چین وارد مذاکرات انحصاری با شرکت بریتانیایی اینئوس برای خرید کارخانه خودروسازی هامباخ در شمال شرق فرانسه شده است. این کارخانه که پیش‌تر متعلق به مرسدس بنز بوده، در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ نفر نیروی کار دارد و خرید آن می‌تواند به بی‌وای‌دی امکان دهد با سرعت بیشتری تولید محصولات خود را در اروپا گسترش دهد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بی‌وای‌دی پیش‌تر احداث کارخانه‌ای در مجارستان را آغاز کرده و انتظار دارد تولید انبوه در این مجموعه از اوایل سال ۲۰۲۷ شروع شود. به این ترتیب، خرید احتمالی کارخانه فرانسه می‌تواند دومین پایگاه مهم تولید خودرو‌های سواری این شرکت در اروپا باشد.

اهمیت این تصمیم تنها به افزایش ظرفیت تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه نشان‌دهنده تغییر رویکرد خودروسازان چینی در مواجهه با سیاست‌های تجاری اروپا است. این شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ و توسعه سهم بازار خود، باید بخشی از فرایند تولید را به داخل کشور‌های مقصد منتقل کنند.

تعرفه‌های تجاری؛ محرک انتقال تولید به اروپا

اتحادیه اروپا از اکتبر ۲۰۲۴ تعرفه‌های جبرانی بر واردات خودرو‌های برقی ساخت چین اعمال کرده است. این تعرفه‌ها علاوه بر تعرفه پایه واردات، برای شرکت‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی دارند و فشار هزینه‌ای قابل توجهی بر صادرکنندگان چینی وارد می‌کنند.

در کنار این محدودیت‌ها، اتحادیه اروپا در حال تدوین سیاست‌هایی تحت عنوان «ساخت اروپا» است که بر اساس آن.

برخورداری خودرو‌های برقی از برخی حمایت‌های دولتی، یارانه‌ها و قرارداد‌های عمومی به رعایت الزامات تولید و تأمین قطعات در داخل این قاره وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ از اعمال محدودیت‌های موقت واردات خودرو‌های هیبریدی خبر داد. این محدودیت‌ها از اول دسامبر اجرایی می‌شوند و برای حداکثر ۲۰۰ روز اعتبار خواهند داشت. بر اساس تصمیم کمیسیون اروپا، برای کشور‌های صادرکننده سهمیه‌های مشخصی تعیین شده و واردات بیش از سقف مجاز با محدودیت مواجه خواهد شد.

این تصمیم پس از افزایش واردات خودرو‌های هیبریدی و نگرانی از آسیب به تولیدکنندگان اروپایی اتخاذ شده است. در واقع، پس از اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر خودرو‌های تمام‌برقی چینی، برخی خودروسازان این کشور تمرکز بیشتری بر صادرات خودرو‌های هیبریدی به اروپا گذاشتند و همین موضوع زمینه‌ساز اعمال محدودیت‌های جدید شد.

در چنین شرایطی، تولید خودرو در داخل اروپا می‌تواند راهی برای کاهش اثر محدودیت‌های وارداتی و حفظ دسترسی به بازار این قاره باشد؛ هرچند تولید محلی به معنای حذف تمام موانع تجاری و مقرراتی نخواهد بود.

کارخانه‌های اروپایی در اختیار خودروسازان چینی

بی‌وای‌دی تنها شرکت چینی نیست که به دنبال گسترش ظرفیت تولید در اروپا است. شرکت‌های دیگری نیز از طریق مشارکت با خودروسازان محلی، خرید کارخانه‌های قدیمی یا استفاده از خطوط تولید بلااستفاده، برای تثبیت حضور خود در این بازار برنامه‌ریزی کرده‌اند.

شرکت چری با همکاری شریک اسپانیایی خود، ایبرو، به دنبال استفاده از کارخانه سابق نیسان در بارسلونا است. شرکت سایک موتور نیز برنامه‌هایی برای ایجاد پایگاه تولید خودرو‌های‌ام‌جی در اسپانیا دنبال می‌کند.

در همین حال، لیپ‌موتور با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های استلانتیس در اسپانیا، تولید محصولات خود را آغاز کرده و جیلی نیز برای تولید خودرو در کارخانه فورد در این کشور به توافق رسیده است.

این تحولات نشان می‌دهد کارخانه‌های قدیمی و کم‌ظرفیت خودروسازان اروپایی به فرصتی برای ورود شرکت‌های چینی تبدیل شده‌اند

کارخانه‌های قدیمی و کم‌ظرفیت خودروسازان اروپایی به فرصتی برای ورود شرکت‌های چینی تبدیل شده‌اند. خودروسازان چینی به جای صرف هزینه و زمان طولانی برای ساخت کارخانه از ابتدا، ترجیح می‌دهند از زیرساخت‌های موجود استفاده کنند و سریع‌تر به مرحله تولید برسند.

این روش علاوه بر کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، می‌تواند امکان دسترسی به نیروی کار متخصص، شبکه تأمین قطعات و زیرساخت‌های صنعتی اروپا را نیز فراهم کند.

چین چگونه به رقیب جدی خودروسازان اروپایی تبدیل شد؟

گسترش حضور خودروسازان چینی در اروپا را نمی‌توان صرفا نتیجه قیمت پایین محصولات آنها دانست. این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری باتری، توسعه خودرو‌های برقی، نرم‌افزار و زنجیره تأمین، توانسته‌اند مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد کنند.

از سوی دیگر، رقابت شدید در بازار داخلی چین و کاهش تقاضا، شرکت‌های این کشور را به سمت بازار‌های خارجی سوق داده است. بازار چین با تعداد زیادی تولیدکننده خودرو مواجه است و رقابت قیمتی میان شرکت‌ها فشار زیادی بر حاشیه سود خودروسازان وارد کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده، صادرات خودرو‌های سواری چین در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش یافته و به حدود ۹۱۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین صادرات خودرو‌های سواری این کشور در ۹ ماه نخست سال از ۷.۱ میلیون دستگاه عبور کرده است

صادرات خودرو‌های سواری چین در ۹ ماه نخست سال از ۷.۱ میلیون دستگاه عبور کرده است.

این رشد صادرات در شرایطی اتفاق افتاده که فروش داخلی خودرو‌های سواری چین در سپتامبر نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بنابراین، توسعه بازار‌های خارجی برای خودروسازان چینی به یکی از راهکار‌های اصلی حفظ رشد تولید و فروش تبدیل شده است.

در این میان، اروپا به دلیل قدرت خرید مصرف‌کنندگان، اندازه بازار و جایگاه برند‌های باسابقه خودروسازی، یکی از مهم‌ترین مقاصد توسعه شرکت‌های چینی محسوب می‌شود.

آیا خودروسازان اروپایی در برابر چین عقب‌نشینی می‌کنند؟

افزایش حضور شرکت‌های چینی در اروپا، نگرانی‌هایی را درباره آینده صنعت خودروسازی این قاره ایجاد کرده است. خودروسازان اروپایی که سال‌ها از مزیت فناوری، برند و شبکه فروش گسترده برخوردار بودند، اکنون با رقبایی مواجه شده‌اند که می‌توانند محصولات برقی را با هزینه پایین‌تر و سرعت بیشتری توسعه دهند.

در چنین شرایطی، برخی شرکت‌های اروپایی به جای رقابت مستقیم در تمام بخش‌ها، به همکاری با خودروسازان چینی روی آورده‌اند. این همکاری‌ها می‌تواند دسترسی به فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های اروپایی تسهیل کند؛ اما در بلندمدت احتمال افزایش وابستگی آنها به فناوری و زنجیره تأمین چین را نیز به همراه دارد.

از طرف دیگر، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند با سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری، از ظرفیت تولید داخلی و اشتغال در صنعت خودرو محافظت کند. با این حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی نتوانسته مانع توسعه حضور خودروسازان چینی شود و این شرکت‌ها در حال تغییر شیوه ورود خود به بازار اروپا هستند.

پیام این تحولات برای صنعت خودروی ایران

به گزارش مهر، تحولات اخیر بازار جهانی خودرو برای صنعت خودروی ایران نیز حاوی پیام‌های مهمی است. افزایش رقابت میان خودروسازان چینی و اروپایی نشان می‌دهد که مزیت رقابتی در صنعت خودرو دیگر صرفا به افزایش تیراژ تولید یا مونتاژ محصولات محدود نمی‌شود.

توسعه فناوری، کاهش هزینه تمام‌شده، دسترسی به زنجیره تأمین رقابت‌پذیر و توانایی حضور در بازار‌های صادراتی، از مهم‌ترین عواملی هستند که آینده خودروسازان را تعیین خواهند کرد.

در شرایطی که بخش مهمی از همکاری‌های خودروسازی ایران با شرکت‌های چینی انجام می‌شود، تجربه این کشور نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت همکاری خارجی زمانی می‌تواند به توسعه صنعتی منجر شود که با انتقال دانش فنی، بومی‌سازی واقعی قطعات، توسعه توان مهندسی و ایجاد ظرفیت صادراتی همراه باشد

در شرایطی که بخش مهمی از همکاری‌های خودروسازی ایران با شرکت‌های چینی انجام می‌شود، تجربه این کشور نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت همکاری خارجی زمانی می‌تواند به توسعه صنعتی منجر شود که با انتقال دانش فنی، بومی‌سازی واقعی قطعات، توسعه توان مهندسی و ایجاد ظرفیت صادراتی همراه باشد.

در غیر این صورت، گسترش همکاری‌ها ممکن است صرفا به افزایش واردات قطعات و مونتاژ خودرو‌های خارجی محدود شود؛ مسیری که لزوما ارزش افزوده پایدار و توان رقابتی برای صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین آنچه امروز در بازار اروپا جریان دارد، فراتر از رقابت چند برند خودروسازی است. شرکت‌های چینی در حال تبدیل شدن از صادرکنندگان خودرو به بازیگران مستقیم زنجیره تولید جهانی هستند و خودروسازان اروپایی نیز ناچار شده‌اند در راهبرد‌های تجاری و صنعتی خود تجدیدنظر کنند.

به نظر می‌رسد در رقابت جدید صنعت خودرو، برنده نهایی شرکتی نخواهد بود که صرفا خودرو بیشتری تولید می‌کند، بلکه شرکتی موفق‌تر خواهد بود که بتواند محصولی رقابت‌پذیرتر، ارزان‌تر و متناسب با الزامات بازار‌های جهانی عرضه کند.