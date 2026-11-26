بهای هر اونس طلا در معاملات پنجشنبه به ۳ هزار و ۵۷۲ دلار رسید؛ تورم بالاتر از انتظار آمریکا همچنان بر بازار فلزات گران‌بها فشار می‌آورد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه، پس از افت شدید روز چهارشنبه و رسیدن به پایین‌ترین سطح در ۱۵ ماه اخیر، اندکی افزایش یافت.

بهای هر اونس طلا با رشد ۰٫۳ درصدی به ۳ هزار و ۵۷۲ دلار رسید. این در حالی است که قیمت طلا در معاملات چهارشنبه برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵ به زیر سطح کلیدی ۳ هزار و ۵۰۰ دلار سقوط کرده بود.

بهای قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با افزایش ۱٫۵ درصدی به ۳ هزار و ۵۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.

انتشار آمار تورم آمریکا که بالاتر از انتظار بود، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در نگاه معامله‌گران تقویت کرده است و همچنان بر بازار فلزات گران‌بها فشار وارد می‌کند.