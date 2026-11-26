جوان آنلاین: درست از یک هفته مانده به جمعه‌ای که به بلک‌فرایدی معروف است، پیامک‌های تبلیغاتی یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و صفحه تلفن همراهم را پر می‌کنند؛ «تخفیف‌های هیجان‌انگیز تا آخر این هفته»، «تا ۹۰ درصد تخفیف خرید بر روی انواع کالاها» و «با تخفیف‌های آخر هفته تا دیر نشده هرچی می‌خوای رو بزن به جیب». این پیامک‌ها آن‌قدر تکرار می‌شوند که بالاخره تصمیم می‌گیرم سری به یکی از مراکز خرید در تهران بزنم تا ببینم این همه وعده تخفیف در عمل آیا جامه‌ای به تن می‌کند؟ به محض ورودم به مرکز خرید، نگاهی به مغازه‌هایی می‌اندازم که در طبقات مختلف، کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تقریباً ورودی همه آنها با تابلو‌های مشکی و قرمز بلک‌فرایدی و اعداد درشت تخفیف‌های ۲۰ تا ۷۰ درصدی پوشیده شده است. تخفیف‌های ۷۰ درصدی، آن هم در این اوضاع‌واحوال نه‌چندان خوش اقتصادی، وسوسه‌ام می‌کند تا وارد یکی از مغازه‌ها شوم.

داخل مغازه، لباس‌های رنگارنگی که بر اساس تناژ رنگی در رگال‌ها چیده شده‌اند، توجهم را جلب می‌کنند. میان آنها یکی را انتخاب می‌کنم و نگاهی به قیمت می‌اندازم، سه میلیون تومان! با خودم حساب می‌کنم که اگر تخفیف ۷۰ درصدی شامل این لباس شود، می‌توانم آن را با قیمت چیزی حدود ۹۰۰ هزار تومان بخرم. برای اطمینان، رو به فروشنده می‌کنم و قیمت نهایی را می‌پرسم. فروشنده لبخند نه‌چندان رضایت‌بخشی می‌زند و می‌گوید: «این محصولاتمون تخفیف نداره، باید از اون رگال بردارید.» لباس را سر جایش می‌گذارم و به سراغ رگالی می‌روم که فروشنده نشان داده است؛ رگالی که بیشتر لباس‌هایش دیگر چندان مناسب این فصل نیست! نگاهم دوباره به پوستر تبلیغاتی بلک‌فرایدی که گول ۷۰ درصد تخفیف آن‌را خورده‌ام، می‌افتد و با خودم فکر می‌کنم، مگر قرار این نبود که تخفیف‌های بلک‌فرایدی شامل همه اجناس شود؟ چیزی که حالا با آن روبه‌رو هستم، بیشتر شبیه حراج پایان فصل است تا بلک‌فرایدی! با همین فکر‌ها از خرید منصرف می‌شوم و از مغازه بیرون می‌آیم. در مغازه‌های دیگر هم تخفیف‌ها عموماً درصد‌های پایین‌تری دارند؛ بااین‌حال، مسئله فقط میزان تخفیف نیست. قیمت خود کالا‌ها آن‌قدر اوج گرفته است که حتی با احتساب تخفیف هم نمی‌توان آنها را خرید. برای همین، قید خرید حضوری را می‌زنم و با این امید که شاید در فروشگاه‌های اینترنتی بتوانم کالایی با قیمت مناسب‌تر پیدا کنم، جست‌و‌جو را با همان تلفن همراهی ادامه می‌دهم که از ابتدای هفته زیر بار اعلان پیامک‌های تبلیغاتی به لرزه افتاده است.

اول گران کن، بعد تخفیف بده یا اصلا تخفیف نده!

با توجه به افزایش لحظه‌ای قیمت دلار و تأثیرش که بیش‌تر از هر چیز در قلب بازار محصولات الکترونیکی خودش را نشان می‌دهد، با خودم فکر می‌کنم خرید از فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصولات در روز‌های بلک‌فرایدی به‌صرفه‌تر است. بالاخره اگر قرار باشد کالایی را با تخفیف قابل‌توجه بخرم، این بازار‌ها می‌توانند فرصت مناسبی برای چنین خریدی باشند؛ اما بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد ماجرا همیشه به نفع خریدار در بلک‌فرایدی پیش نمی‌رود و گاهی تخفیف‌های اعلام‌شده چیزی جز پوششی برای افزایش نامحسوس قیمت‌ها نیستند! برای مثال، یک هدست پیش از شروع تخفیف‌های جمعه سیاه با قیمت سه میلیون و ۷۳۵ هزار تومان عرضه می‌شد؛ اما در همان هفته منتهی به بلک‌فرایدی، قیمت آن به شش میلیون تومان رسید و در نهایت، با برچسب تخفیف کذایی، به قیمت چهار میلیون و ۴۳۲ هزار تومان به مشتری فروخته می‌شد. به این ترتیب، خریدار حتی با وجود تخفیف اعلام‌شده، باید نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت قبل از تخفیف کالا هزینه پرداخت کند! این تنها نمونه از چنین تخفیف‌هایی نیست و بررسی قیمت سایر محصولات هم تصویر چندان متفاوتی ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، قیمت یک توستر پیش از آغاز تخفیف‌ها پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود؛ اما در همان هفته‌ای که ختم به جمعه سیاه می‌شود با یک صعود سه میلیون تومانی به مبلغ هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و حالا با تخفیفی که روی آن درج شده، هفت میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است! و این یعنی مشتری نه‌تنها از تخفیف خیری نمی‌بیند، بلکه باید تقریبا دو میلیون تومان دیگر هم برای تهیه کالا بپردازد!

البته ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که پای کالا‌های گران‌قیمت‌تری مثل پلی‌استیشن ۵ به میان می‌آید. مثلا قیمت این محصول به مناسبت نزدیک شدن به بلک فرایدی، به محدوده‌ای نجومی و به یک میلیارد تومان می‌رسد و بعد، با عنوان تخفیف ویژه بلک‌فرایدی!، دوباره تقریباً به محدوده قیمت اصلی خود، یعنی حدود ۲۰۰ میلیون تومان، بازمی‌گردد؛ که یعنی در حقیقت پای هیچ تخفیفی در میان نیست!

محصولات دیگر بازار لوازم خانگی و لوازم نظافتی هم چندان از این قاعده مستثنا نیستند. برای مثال، قیمت یک جاروبرقی رباتیک که پیش از بلک‌فرایدی که ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، ابتدا با یک گام بلند و بدون هیچ دلیلی به ۶۱ میلیون تومان می‌رسد و بعد، با تخفیف پرسروصدای ۲۲ درصدی، با قیمت ۴۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان عرضه شد. اختلاف این قیمت با بهای اولیه کالا، اگر از آن ۱۰ هزار تومان هم بگذریم، تقریباً هیچ است؛ در واقع، تخفیفی که نصیب خریدار می‌شود، فقط ۳۰۰ هزار تومان است.

بلک‌فرایدی در ایران؛ جدی میفرمایید؟

وقتی تجربه خرید حضوری و اینترنتی را کنار هم می‌گذارم، می‌بینم مسئله فقط به چند فروشگاه یا چند کالای خاص محدود نمی‌شود. آنچه در بسیاری از فروشگاه‌های ایرانی به نام بلک‌فرایدی عرضه می‌شود، فاصله زیادی با هدف اصلی این مناسبت دارد. در بسیاری از کشور‌های جهان، جمعه سیاه فرصتی است تا فروشندگان با ارائه تخفیف‌های واقعی، مشتریان را به خرید ترغیب کنند. آنها بخشی از موجودی انبار‌های خود را با حاشیه سود کمتر عرضه می‌کنند تا هم حجم فروششان افزایش پیدا کند و هم کالا‌ها سریع‌تر به گردش بیفتند. در بازار ایران، اما ماجرا شکل دیگری به خود گرفته است؛ اینجا تخفیف‌های پرشمار و تبلیغات گسترده، بیش از آنکه به کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم منجر شوند، به ابزاری برای افزایش فروش و حتی کسب سود بیشتر تبدیل شده‌اند. اما حالا که بلک‌فرایدی در بازار ایران چنین جایگاهی پیدا کرده، بد نیست از خودمان بپرسیم سهم خریدار از این همه تبلیغ و هیاهو چیست؟ قرار بود جمعه سیاه فرصتی برای خرید کالا با قیمت مناسب‌تر باشد؛ اما آنچه امروز در بسیاری از فروشگاه‌های ایرانی می‌بینیم، بیشتر به فرصتی برای افزایش فروش و کسب سود بیشتر فروشندگان شباهت دارد. در این میان، خریدار می‌ماند و وعده‌های توخالی تخفیف‌هایی که روی تابلو‌ها و صفحه‌های فروشگاه‌ها چشمک می‌زنند، بی‌آنکه لزوماً چیزی از هزینه نهایی خریدش کم کنند. انگار در این جمعه سیاه، قرار است فروشنده‌ها سود بیشتری ببرند و سهم خریدار، فقط تماشای تخفیف‌هایی باشد که قدرت خریدش را تغییر نمی‌دهند. با این وجود بد نیست به‌جای کپی‌برداری از مناسبت‌های خارجی و تبدیل آنها به بازاری برای فروش بیشتر، به فکر جان دادن به مناسبت‌های خودمان باشیم. چرا نباید تخفیف‌های واقعی را در روز‌هایی مثل نوروز تجربه کنیم؟ نوروز، با حال‌وهوای تازه‌ای که برای شروع سال جدید به همراه می‌آورد، می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری یک حراج واقعی باشد؛ فرصتی که در آن فروشندگان با تخفیف‌های واقعی و قابل‌توجه، هم به استقبال سال نو بروند و هم به افزایش قدرت خرید مردم کمک کنند. شاید آن وقت، جمعه سیاه جای خودش را به روز‌های رنگینی بدهد که هم برای فروشنده‌ها رونق بیاورند و هم برای خریدار‌ها خاطره‌ای خوش از یک خرید به‌صرفه بسازند.