مردی که با جعل مدارک و معرفی املاک دیگران به‌عنوان ملک خود کلاهبرداری می‌کرد، در پونک دستگیر شد.

جوان آنلاین: مردی که با جعل مدارک و معرفی املاک دیگران به‌عنوان ملک خود، از متقاضیان اجاره آپارتمان کلاهبرداری می‌کرد، در منطقه پونک تهران دستگیر شد.

به گزارش تسنیم، سرهنگ عقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، اظهار کرد: در پی ثبت شکایت زنی در کلانتری ۱۱۸ ستارخان، مشخص شد شاکی برای اجاره آپارتمانی در محدوده برق آلستوم، از طریق یکی از سایت‌های اینترنتی با فردی آشنا شده و پس از توافق، قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس تنظیم کرده است.

وی افزود: شاکی پس از امضای قرارداد، مبلغی را به‌عنوان ودیعه و اجاره به متهم پرداخت کرد، اما هنگام مراجعه برای تحویل گرفتن آپارتمان متوجه شد که ملک متعلق به فرد معرفی‌شده نیست و او هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به آن ندارد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی، متهم را در پاساژ گلستان در منطقه پونک دستگیر کردند.

وی بیان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، به کلاهبرداری با همدستی دو نفر دیگر و تنظیم قرارداد‌های اجاره با استفاده از مدارک جعلی اعتراف کرد. تلاش برای شناسایی و دستگیری همدستان وی همچنان ادامه دارد.

عقیلی با اشاره به شناسایی چند شاکی دیگر در این پرونده گفت: تاکنون چند نفر با همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و مجموع مبالغ دریافت‌شده از شاکیان بیش از چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.