در آستانه تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت، نتانیاهو در محافل خصوصی اذعان کرده است که برای جلوگیری از تشکیل کابینه جدید به «معجزه» نیاز دارد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که روز‌های آخر نخست وزیری خود را سپری می‌کند، در گفت‌و‌گو‌های خصوصی با نزدیکان خود اذعان کرده است که برای جلوگیری از تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یشار»، به معجزه نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های صهیونیستی گزارش کردند مقاماتی که طی روز‌های اخیر با نتانیاهو گفت‌و‌گو کرده‌اند، او را بسیار بدبین توصیف کرده‌اند؛ با این حال، او همچنان تأکید می‌کند که امید خود را از دست نداده و تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری کابینه جدید و قرار گرفتن حزب لیکود در جایگاه اپوزیسیون شود. نتانیاهو خطاب به اطرافیان خود گفته است: «لحظه‌ای امیدم را از دست نمی‌دهم، اما در شرایط کنونی، تنها معجزه می‌تواند به ما کمک کند.»

در همین راستا، روزنامه معاریو نیز گزارش داد که موجی از بدبینی در حزب لیکود حاکم است و وزرا و نمایندگان این حزب در نشست‌های بسته، کابینه آیزنکوت را تشکیل شده می‌دانند و بر این باورند که مراسم تحلیف آن نزدیک است. امید اصلی جریان راست این است که کابینه جایگزین دوام زیادی نیاورد و در مدت کوتاهی سقوط کند.

هم‌زمان، مذاکرات فشرده‌ای میان جریان متبوع آیزنکوت و احزاب حریدی (متدین) جریان دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، آیزنکوت سه گزینه پیش رو دارد: تشکیل کابینه اقلیت با تکیه بر ۵۵ کرسی و با حمایت حزب «یهدوت هتوراه»، تشکیل کابینه اقلیت با ۴۸ کرسی و امتناع احزاب حریدی از رأی‌دهی، یا تشکیل کابینه وحدت با نتانیاهو.

در چارچوب تقسیم پست‌های وزارتی، توافق شده است وزارت جنگ به آویگدور لیبرمن، رهبر حزب یسرائیل بیتنو، وزارت دادگستری به عودید فوریر، وزارت دارایی به نفتالی بنت، وزارت خارجه به یائیر لپید و وزارت امنیت داخلی به یائیر گولان واگذار شود. همچنین رایزنی‌ها برای جلب نظر احزاب حریدی همچون «شاس» و «یهدوت هتوراه» از طریق حفظ برخی مناصب فعلی و حل‌وفصل پرونده معافیت طلاب دینی از خدمت سربازی ادامه دارد.