سخنگوی وزارت بهداشت غزه با اشاره به شیوع همه‌گیری مننژیت و کمبود دارو، تأکید کرد که مراکز درمانی غزه قادر به مقابله با شیوع این بیماری نیستند.

جوان آنلاین: «زاهر الوحیدی» سخنگوی وزارت بهداشت در غزه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: بسیاری از خدمات بیمارستان الرنتیسی به دلیل اتمام سوخت ژنراتورها، متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: سیستم بهداشت غزه هرگز قادر به مقابله با شیوع مننژیت نخواهد بود؛ ما شاهد افزایش شدید تعداد ابتلا به مننژیت در نوار غزه هستیم و تعداد مبتلایان در دوره اخیر هشت برابر بیشتر شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه همچنین گفت: دارو و آنتی بیوتیک کافی برای درمان بیماران مبتلا به مننژیت نداریم؛ وعده‌هایی برای کمک دریافت کردیم، اما عملی نشده است.

پیشتر وزارت بهداشت غزه در گزارشی اعلام کرد که نوار غزه شاهد افزایش محسوس و غیرعادی ابتلا به مننژیت است که با وخامت زیرساخت‌های اساسی و اختلال در شبکه‌های فاضلاب و سیستم‌های تصفیه آب و فاضلاب مرتبط است.

در این گزارش با اشاره به آسیب به شبکه‌های فاضلاب، تعطیلی تصفیه خانه‌ها و مخلوط شدن منابع آب آشامیدنی با فاضلاب و آب باران، آمده است که این شرایط باعث به وجود آمدن فضای مناسب برای شیوع عوامل بیماری شده و باعث حرکت افزایشی منحنی ابتلا به بیماری‌های ویروسی و همه‌گیری آن در مناطق نوار غزه شده است.