جوان آنلاین: بازنشستگی برای میلیون‌ها کارمند و کارگر در ایران، این روز‌ها بیش از هر چیز با یک پرسش گره خورده است: حقوق ماهانه‌ای که به حساب می‌آید، تا کجای ماه را کفایت می‌کند؟ صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور، مسئولیت پرداخت مستمری به حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته را برعهده دارد؛ جمعیتی که با احتساب خانواده‌هایشان، معیشت بیش از پنج میلیون نفر به پرداخت‌های ماهانه این صندوق وابسته است. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد تورم و افزایش هزینه‌های درمان و دارو، بحث بر سر کفایت مستمری، فاصله آن با حقوق شاغلان هم‌تراز و چگونگی تأمین منابع صندوق، به یکی از پرتکرارترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

در چنین شرایطی خبرنگار ایرنا در گفت‌وگویی تصویری با «علاءالدین ازوجی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، وضعیت منابع و مصارف صندوق، میزان مستمری، بیمه تکمیلی، تسهیلات رفاهی و وام، متناسب‌سازی حقوق و چشم‌انداز نظام بازنشستگی را بررسی کرده است.

پرداخت ماهانه بازنشستگان کشوری به‌طور متوسط ۳۰ میلیون تومان است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به وضعیت معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان مستمری به بازنشستگان تحت پوشش صندوق پرداخت می‌شود، اما این میزان دریافتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پاسخگوی همه هزینه‌های معیشتی این قشر نیست.

وی با تشریح وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: این مجموعه سه صندوق اصلی شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کارکنان بازنشسته و صندوق بازنشستگی هما را دربرمی‌گیرد و در مجموع حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش آن قرار دارند. با احتساب خانواده این افراد و در نظر گرفتن میانگین بعد خانوار، بیش از ۵ میلیون نفر از محل حقوق و مستمری بازنشستگی امرار معاش می‌کنند.

ازوجی درباره میزان حقوق بازنشستگان گفت: دریافتی ماهانه افراد با توجه به سوابق شغلی و دستگاه محل خدمت متفاوت است. حقوق‌ها از حدود ۱۸ میلیون تومان آغاز می‌شود و در برخی موارد به سطوح بالاتر و نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، اما میانگین پرداختی ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه مستمری بازنشستگی به‌تنهایی پاسخگوی همه هزینه‌های زندگی این قشر نیست، افزود: تلاش شده است در چارچوب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه، پرداخت حقوق بازنشستگان به‌صورت منظم و ماهانه انجام شود. در بیش از یک سال گذشته، با هماهنگی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک عامل، تلاش شده حقوق بازنشستگان زودتر از حقوق کارکنان دولت پرداخت شود. این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و بازنشستگان از بابت پرداخت به‌موقع مستمری خود نگرانی نخواهند داشت.

اختصاص ۱۲ همت اعتبار خرید برای بازنشستگان

ازوجی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان نیز گفت: میانگین حقوق بازنشستگان حدود ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بخش عمده بازنشستگان حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. تمرکز تعداد زیادی از بازنشستگان در سطوح پایین پرداختی، یکی از مشکلات اصلی نظام پرداخت صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی با یادآوری اقدامات صندوق برای حمایت از معیشت بازنشستگان اظهار کرد: در همین راستا تسهیلات رفاهی و وام‌های ارزان‌قیمت در نظر گرفته شده است. سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت شد که مبلغ آن در سال جاری به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. امسال نزدیک به ۳۶۰ هزار بازنشسته امکان دریافت این تسهیلات را دارند و ثبت‌نام‌ها نیز انجام شده است. فرایند پرداخت وام از طریق سامانه صندوق و با استفاده از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای تضمین بازپرداخت، به‌گونه‌ای طراحی شده که نسبت به فرایند‌های معمول بانکی سریع‌تر انجام شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی را ایجاد امکان خرید اعتباری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های فعال در کشور دانست و گفت: این طرح با هدف کمک به تأمین کالا‌های مورد نیاز بازنشستگان اجرا شده است. در یکی از پلتفرم‌های طرف قرارداد، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این منظور پیش‌بینی شده است.

ازوجی با اشاره به استقبال کمتر از انتظار بازنشستگان از طرح خرید اعتباری، علت اصلی آن را محدودیت توان مالی این قشر بین کرد و توضیح داد: حقوق دریافتی بسیاری از بازنشستگان صرف تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی ماهانه می‌شود و کفاف هزینه‌های ماه‌های آینده را نمی‌دهد. به همین دلیل، بازنشستگان در استفاده از اعتبار خریدی که بازپرداخت آن به‌صورت اقساط از حقوق ماه‌های بعد کسر می‌شود، احتیاط می‌کنند، زیرا حتی کسر اقساطی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نیز می‌تواند فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند.

افزایش ۳۶۴ درصدی سقف تعهدات بیمه تکمیلی

وی درباره تأخیر‌های گذشته در پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان توضیح داد: در یک سال و چند ماه گذشته، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات درمانی گذشته بازنشستگان پرداخت شده و وضعیت پرداخت‌ها نسبت به سال‌های پیش بهبود یافته است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق در سال جاری با شرکت بیمه دی به‌عنوان بیمه‌گر اصلی قرارداد دارد، اظهار کرد: تلاش شده پرداخت‌ها به‌روز شود و در حال حاضر بازنشستگان در دریافت خدمات از مراکز درمانی و درمانگاهی با مشکلات گذشته مواجه نیستند. البته در برخی موارد که بازنشستگان برای دریافت هزینه‌های درمانی، فاکتور و مدارک ارائه می‌کنند، مستندات باید از سوی کارشناسان بیمه بررسی شود تا از بروز خطا در پرداخت‌ها جلوگیری شود.

ازوجی درباره افزایش تعهدات بیمه تکمیلی نیز گفت: در قرارداد امسال، سقف تعهدات بیمه نسبت به سال گذشته ۳۶۴ درصد افزایش یافته است. همچنین برای نخستین‌بار بخش‌هایی از هزینه‌های دارو و دندانپزشکی نیز در قرارداد بیمه لحاظ شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به اهمیت پوشش هزینه‌های درمانی در دوران سالمندی نیز اشاره کرد و افزود: برای دارو و دندانپزشکی مبالغی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم در سال‌های آینده این پوشش‌ها را توسعه دهیم، زیرا بخش قابل توجهی از بازنشستگان به‌ویژه در سنین بالاتر با افزایش نیاز به مصرف دارو و خدمات درمانی مواجه هستند.

سهم ۷۷۰ همتی دولت در تأمین بودجه صندوق بازنشستگی کشوری

وی در ادامه درباره وضعیت منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری و میزان وابستگی آن به منابع عمومی دولت گفت: برای بررسی وضعیت مالی صندوق باید به نسبت تعداد شاغلان بیمه‌پرداز به بازنشستگان توجه کرد. در حال حاضر صندوق حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته و نزدیک به ۸۰۰ هزار شاغل کسورپرداز دارد؛ به این معنا که به ازای هر بازنشسته، کمتر از ۰.۴ نفر شاغل بیمه‌پرداز وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه نسبت استاندارد شاغلان بیمه‌پرداز به بازنشستگان باید حداقل بین ۴.۵ تا ۵ نفر باشد، این فاصله را یکی از آسیب‌های اصلی منابع صندوق دانست و گفت: به دلیل محدود بودن ورودی منابع از محل کسور شاغلان، بخش عمده هزینه‌های پرداخت حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع دولتی تأمین شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه بودجه سه صندوق تحت پوشش این مجموعه در سال جاری حدود ۸۲۴ هزار میلیارد تومان است، افزود: از این میزان، حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت تأمین می‌شود؛ بنابراین نزدیک به ۹۰ درصد بودجه صندوق به منابع دولت وابسته است و سهم باقی‌مانده عمدتاً از محل سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد شرکت‌های زیرمجموعه تأمین می‌شود.

پیگیری اصلاح وضعیت بازنشستگانی که از متناسب‌سازی بهره‌مند نشده‌اند

ازوجی درباره وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۵ شرکت در مجموعه صندوق فعالیت دارند که وضعیت عملکرد آنها متفاوت است. برخی از این شرکت‌ها سودآورند، تعداد زیادی سر به سر هستند و بخشی نیز با زیان مواجه‌اند.

وی به نقش درآمد شرکت‌ها در تأمین هزینه‌های صندوق اشاره و اظهار کرد: قرارداد بیمه بازنشستگان حدود ۴۸ همت است که نیمی از آن، معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان، از سوی صندوق پرداخت می‌شود. این مبلغ از محل سود شرکت‌های زیرمجموعه تأمین می‌شود و درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌ها در این زمینه نقش مهمی دارد.

ازوجی درباره شفافیت عملکرد شرکت‌های صندوق نیز گفت: اطلاعات شرکت‌های بورسی از طریق سامانه کدال در دسترس عموم قرار دارد و بازنشستگان می‌توانند عملکرد آنها را رصد کنند. اطلاعات کلان شرکت‌های غیربورسی نیز در فرایند تصویب بودجه صندوق و از طریق هیئت‌مدیره و هیئت امنای صندوق بررسی و مشخص می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بودجه این مجموعه در سال جاری حدود ۸۲۴ هزار میلیارد تومان است، سهم درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها در تأمین بودجه را کمتر از ۵ درصد اعلام کرد.

ازوجی در ادامه درباره اعتراض بازنشستگان به شیوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گفت: دغدغه بازنشستگان کشوری در این زمینه کاملاً به‌جاست. بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه، صندوق مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در چارچوب قانون بودجه و با هدف رساندن حقوق آنان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان مشابه و هم‌تراز در دستگاه‌های اجرایی شده است.

وی با یادآوری اینکه در جریان محاسبات متناسب‌سازی، حدود ۶۳۰ هزار نفر از بازنشستگان، مشمول افزایش ناشی از این طرح نشدند، توضیح داد: در سه سال گذشته صندوق افزایش‌های ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی در قالب متناسب‌سازی اجرا شد، اما بخشی از بازنشستگان از این افزایش‌ها منتفع نشدند.

ازوجی ادامه داد: پس از بررسی وضعیت این گروه از بازنشستگان و با دستور وزیر مربوطه، محاسبات لازم انجام شده و تعاملاتی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس صورت گرفته است تا در دو سال آینده و در چارچوب قانون برنامه، راهکاری برای بهره‌مندی این افراد از متناسب‌سازی پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اینگونه نیست که بسیاری از بازنشستگان از این طرح بهره‌مند نشدند، بلکه میزان افزایش حقوق کمتر از یک میلیون نفر از این قشر، مبلغی کمتر از یک میلیون تومان اضافه شد که دلیل اصلی ایجاد این وضعیت، شیوه تعیین شاغلان هم‌تراز است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: در برخی دستگاه‌ها حقوق شاغلانی که مبنای مقایسه با بازنشستگان قرار می‌گیرند پایین است و همین موضوع باعث می‌شود متناسب‌سازی برای بازنشسته موردنظر افزایش قابل توجهی ایجاد نکند. در واقع، زمانی که حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد دریافتی شاغل هم‌تراز مقایسه می‌شود، پایین بودن حقوق شاغل می‌تواند مانع از افزایش مورد انتظار بازنشسته شود.

اضافه‌کار و رفاهیات؛ عامل اصلی اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان

وی درباره روند صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: اجرای متناسب‌سازی از نظر تکالیف قانونی برنامه سه‌ساله به‌طور کامل انجام شده است. بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، ۴۰ درصد متناسب‌سازی مربوط به سال ۱۴۰۳ بود که در سال ۱۴۰۴ اجرا شد و ۳۰ درصد دیگر نیز در سال گذشته و ۳۰ درصد باقی‌مانده از ابتدای فروردین امسال اعمال شده است. پرداخت حقوق بازنشستگان نیز بر همین اساس انجام شده است.

وی درباره انتقاد بازنشستگان از فاصله حقوق دریافتی آنان با شاغلان هم‌تراز اظهار کرد: متناسب‌سازی تا حد محدودی توانسته این فاصله را کاهش دهد و دلیل اصلی تداوم این اختلاف، تفاوت اقلام پرداختی به شاغلان و بازنشستگان است.

ازوجی توضیح داد: حقوق شاغلان معمولاً از سه بخش حقوق پایه و حکم، اضافه‌کار و رفاهیات تشکیل می‌شود، اما بازنشستگان از دو بخش اضافه‌کار و رفاهیات برخوردار نیستند. در نتیجه، حتی با اعمال ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز نیز فاصله دریافتی بازنشسته با فرد شاغل همچنان قابل توجه است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پیگیری‌های قانونی برای حل این مسئله گفت: در قانون خدمات کشوری بندی پیش‌بینی شده که بر اساس آن امکان لحاظ کردن اضافه‌کار و رفاهیات در کسورپردازی بازنشستگان فراهم شود. این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تصویب رسیده است، اما برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل بعدی بررسی را طی کند.

وی افزود: تصویب این موضوع می‌تواند به افزایش کسورپردازی و در نتیجه افزایش منابع ورودی صندوق منجر شود و در نهایت زمینه پرداخت حقوق بیشتری را برای بازنشستگان فراهم کند. البته اجرای آن به چارچوب نهایی قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بستگی خواهد داشت.

ازوجی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره افزایش تسهیلات ضروری بازنشستگان با توجه به رشد هزینه‌های زندگی گفت: مبلغ وام ضروری بازنشستگان از ۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۷۵ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است. این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و از طریق منابع بانکی پرداخت می‌شود و منابع آن از محل بودجه عمومی دولت یا منابع مستقیم صندوق نیست.

وی با اشاره به سایر تسهیلات ارائه‌شده به بازنشستگان اظهار کرد: علاوه بر وام ضروری، تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وام دانشجویی فرزندان آنان نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره منابع اختصاص‌یافته به این تسهیلات گفت: بار مالی و اعتبار وام‌های پرداختی در سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ازوجی ادامه داد: پس از انجام ثبت‌نام‌ها که از اواخر خرداد آغاز شد، منابع اعتباری به‌صورت ماهانه میان بازنشستگان واجد شرایط توزیع می‌شود و معمولاً حدود یک هفته پس از پرداخت حقوق، مبلغ وام به حساب متقاضیان واریز می‌شود. در حال حاضر ماهانه حدود ۳۲ هزار بازنشسته از تسهیلات ضروری بهره‌مند می‌شوند.

استفاده بازنشستگان از مراکز اقامتی ایرانگردی و جهانگردی با ۵۰ درصد تخفیف امکان‌پذیر است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به برنامه‌های رفاهی صندوق برای بازنشستگان گفت: امکان استفاده از مجموعه‌های اقامتی ایرانگردی و جهانگردی با ۵۰ درصد تخفیف برای بازنشستگان کشوری فراهم شده است و هر بازنشسته می‌تواند سالانه یک بار از این امکان استفاده کند.

وی با بیان اینکه این تخفیف شامل خانواده بازنشستگان نیز می‌شود، افزود: مجموعه ایرانگردی و جهانگردی حدود ۶۷ مرکز در سراسر کشور دارد و بازنشستگان برای استفاده از این خدمات باید در سامانه مربوط به ایرانگردی و جهانگردی ثبت‌نام کنند. بسیاری از بازنشستگان ممکن است از وجود این امکان اطلاع نداشته باشند، بنابراین لازم است اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود.

ازوجی همچنین از برنامه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای توسعه خدمات ورزشی و مهارتی خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، قرار است امکانات و فضا‌های ورزشی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار بازنشستگان کشوری قرار گیرد تا بتوانند با کمترین هزینه و در بخش عمده‌ای از این خدمات به‌صورت رایگان از آنها استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اهمیت سلامت جسمی بازنشستگان در دوران سالمندی ادامه داد: یکی از ضعف‌های نظام بازنشستگی، نبود تدابیر کافی برای حفظ سلامت جسمانی بازنشستگان است و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن دسترسی آنان به امکانات ورزشی، بخشی از این کمبود را جبران کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای استفاده از توانمندی‌های بازنشستگان در حوزه آموزش مهارت نیز خبر داد و اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان با وجود ورود به دوران سالمندی، همچنان از مهارت‌ها و تجربه‌های ارزشمندی برخوردارند. در همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به دنبال آن هستیم که این افراد در مراکز آموزشی حضور پیدا کنند و مهارت‌های خود را به نسل جوان انتقال دهند. این برنامه می‌تواند زمینه ایجاد حداقلی از درآمد برای بازنشستگان را نیز فراهم کند.

مشکلات معیشتی بازنشستگان در شرایط تورمی قابل انکار نیست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به انتقاد بازنشستگان درباره ناکافی بودن حقوق دریافتی برای تأمین هزینه‌های زندگی گفت: مطالبات و صحبت‌های بازنشستگان در شرایط تورمی کاملاً درست و به‌جاست. اقداماتی که صندوق انجام داده بخشی از مشکلات را پوشش می‌دهد، اما بخش مهمی از این مسائل به شرایط کلان اقتصادی کشور، تورم و رشد پایین اقتصادی بازمی‌گردد.

ازوجی با بیان اینکه صندوق تلاش کرده از طریق پرداخت به‌موقع حقوق، تسهیلات و اعتبارات خرید، بخشی از فشار‌های اقتصادی بازنشستگان را کاهش دهد، افزود: هماهنگی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیز برای تسهیل استفاده بازنشستگان از این امکانات دنبال می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان را هزینه‌های درمان در دوران سالمندی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات بازنشستگان به هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای بازمی‌گردد. با افزایش سن، نیاز به خدمات پزشکی و مصرف دارو بیشتر می‌شود و همین مسئله فشار مالی قابل توجهی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

ازوجی با اشاره به توافق صندوق با بیمه دی اظهار کرد: یکی از توافقات اصلی ما با این شرکت بیمه‌ای این بوده که خدمات ارائه‌شده به بازنشستگان کشوری تا حد امکان مشابه خدماتی باشد که به ایثارگران و جانبازان ارائه می‌شود. در این زمینه رضایت نسبی وجود دارد و تلاش می‌کنیم این روند ادامه پیدا کند و پرداخت مطالبات بیمه‌ای نیز بدون وقفه انجام شود تا بازنشستگان و مراکز درمانی با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه نسبت به وضعیت معیشتی بازنشستگان آینده نیز هشدار داد و گفت: شرایط تورمی، فقط بازنشستگان فعلی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه یکی از نگرانی‌های جدی، وضعیت شاغلانی است که در سال‌های آینده بازنشسته خواهند شد.

وی به حدود ۸۰۰ هزار شاغل کسورپرداز صندوق اشاره کرد و افزود: همه بازنشستگان از دارایی‌های دیگری مانند املاک، مستغلات یا سپرده‌های بانکی برخوردار نیستند و ممکن است بخش زیادی از افراد در سال‌های آینده صرفاً به حقوق بازنشستگی متکی باشند؛ بنابراین باید از اکنون برای جلوگیری از آسیب‌پذیری معیشتی این گروه برنامه‌ریزی شود. این نگرانی‌ها را در سطوح مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس مطرح کرده‌ایم. باید اطمینان حاصل شود افرادی که در آینده وارد دوره بازنشستگی می‌شوند، از حقوقی متناسب با شأن و جایگاه بازنشستگی برخوردار باشند و در زمینه هزینه‌های بهداشت و درمان نیز نگرانی جدی نداشته باشند.

کاهش وابستگی صندوق بازنشستگی به بودجه دولت نیازمند واگذاری شرکت‌هاست

ازوجی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این صندوق برای کاهش وابستگی به منابع عمومی دولت نیز گفت: در این زمینه نمی‌توان بدون اتکا به داده‌ها و آمار و ارقام وعده داد، زیرا هر قولی باید قابلیت اجرا داشته باشد. برای افزایش سهم منابع داخلی صندوق در تأمین هزینه‌ها، باید درآمد‌های حاصل از فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شود.

وی به تکالیف صندوق در قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره و اظهار کرد: بر اساس مواد ۵ و ۲۸ این قانون، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق در دستور کار قرار دارد. بخشی از شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس و بخشی دیگر، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر، در چارچوب ماده ۲۸ واگذار خواهند شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه واگذاری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد، توضیح داد: در سال‌های نخست، به دلیل شرایط و ضوابط بازار سرمایه، ممکن است فرایند واگذاری و ایجاد جریان درآمدی با محدودیت‌هایی مواجه شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود با انباشت منابع و افزایش درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها، سهم درآمد‌های سرمایه‌گذاری در منابع صندوق افزایش پیدا کند.

وی همچنین هماهنگی میان دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را از پشتوانه‌های صندوق برای مدیریت تعهدات و پرداخت‌های ماهانه دانست و تأکید کرد: این هماهنگی‌ها کمک می‌کند نگرانی بازنشستگان درباره پرداخت منظم حقوق کاهش یابد.

ارائه اعتبار خرید بدون سود به بازنشستگان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای

ازوجی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به تسهیلات خرید اعتباری بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر وام‌های ضروری، امکان استفاده از اعتبار خرید ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی با نرخ صفر درصد و بازپرداخت سه تا چهارماهه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم شده است.

وی با بیان اینکه استقبال از این طرح در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، افزود: بازنشستگان در سراسر کشور می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و این امکان به‌ویژه برای بازنشستگان ساکن شهر‌های کوچک نیز قابل دسترس است.

نظام بازنشستگی نباید فقط با معیار ناترازی منابع و مصارف ارزیابی شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه به نظام بازنشستگی کشور گفت: نباید مسائل این حوزه را فقط در قالب ناترازی منابع و مصارف بررسی کرد، بلکه باید به تغییر ساختار جمعیتی کشور و افزایش جمعیت میانسال و سالمند نیز توجه داشت.

وی ادامه داد: با حرکت تدریجی جمعیت به سمت سالمندی، این پرسش اساسی مطرح است که آیا امکانات و خدمات لازم برای دوران بازنشستگی، از جمله خدمات رفاهی، بیمه‌ای، ورزشی و درمانی، به اندازه کافی فراهم شده است یا خیر. در حال حاضر در این زمینه با ضعف‌هایی مواجه هستیم.

ازوجی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های حمایتی کشور به دوران کودکی، تحصیل و اشتغال اختصاص دارد، گفت: پس از پایان دوره اشتغال و ورود افراد به دوران بازنشستگی، بخشی از این حمایت‌ها عملاً متوقف می‌شود و نظام مشخص و جامعی برای پاسخگویی به نیاز‌های این دوره از زندگی وجود ندارد.

«زندگی بازنشستگی باید فراتر از دوره فراغت و استراحت تعریف شود. بازنشستگان به تفریحات هدفمند، ورزش، تغذیه سالم، خدمات بیمه‌ای مناسب و امکاناتی برای حفظ سلامت جسمی و روانی نیاز دارند. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند پیامد‌های اجتماعی از جمله افسردگی و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال داشته باشد.»

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند تعامل صندوق‌های بازنشستگی با وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و سایر دستگاه‌های مرتبط است تا مجموعه‌ای از خدمات و امکانات برای دوران سالمندی فراهم شود.

ازوجی در پایان تأکید کرد: نظام بازنشستگی باید به‌عنوان زنجیره‌ای از خدمات و حمایت‌های دستگاه‌های مختلف دیده شود تا بازنشستگان علاوه بر برخورداری از امنیت مالی، از کیفیت زندگی بهتر، سلامت بیشتر و امید به زندگی بالاتری برخوردار شوند.