دولت ژاپن در واکنش به برنامه جدید آمریکا برای افزایش تعرفه واردات کالا‌های ژاپنی به ۱۵ درصد، این اقدام را مایه تاسف خواند و ادعا‌های آمریکا درباره مازاد ظرفیت تولید صنعتی ژاپن را رد کرد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری آناتولی، مینورو کیهارا دبیر ارشد کابینه ژاپن تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا را «مایه تاسف» خواند و ادعا‌های واشنگتن را مبنی بر اینکه ژاپن از سیاست‌های غیرمتعارف بازار پیروی می‌کند یا ظرفیت مازاد ساختاری تولید در اختیار دارد، رد کرد.

به گزارش ایرنا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه (۴ آذر) اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های جدیدی علیه ژاپن، چین، اتحادیه اروپا و ۱۱ شریک تجاری عمده دیگر اعمال کند. واشنگتن دلیل این تصمیم را وجود ظرفیت مازاد ساختاری در بخش صنعت و رویه‌های تجاری ناعادلانه عنوان کرده است.

دفتر نماینده تجاری آمریکا پیشنهاد کرده است تعرفه واردات کالا‌های ژاپنی تا سقف ۱۵ درصد افزایش یابد. این میزان در مقایسه با نرخ تعرفه ۱۲.۵ درصدی فعلی افزایش خواهد داشت. البته برای برخی محصولات معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

بر اساس توافق تجاری میان آمریکا و ژاپن، کالا‌های ژاپنی که پیش از این مشمول تعرفه‌های عادی ۱۵ درصدی یا بالاتر بوده‌اند، از پرداخت تعرفه‌های متقابل اضافی معاف هستند. در مقابل، کالا‌هایی که نرخ تعرفه قبلی آنها کمتر از ۱۵ درصد بوده است، به طور کلی مشمول تعرفه‌هایی می‌شوند که با افزایش نرخ موجود، مجموع تعرفه پرداختی آنها به ۱۵ درصد برسد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا در گفت‌وگویی تلفنی با خبرنگاران، جزییاتی از تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده ارائه کرد که پیش از انتشار نتایج تحقیقات درباره رویه‌های تجاری ۱۲ کشور، اتحادیه اروپا و تایوان مطرح شده است.

شبکه «ای بی سی نیوز» به نقل از این مقام عنوان کرد که تعرفه‌ها همچنان در مرحله پیشنهاد هستند و زمان‌بندی دقیقی برای اجرای احتمالی آنها ارائه نکرد.