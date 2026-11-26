سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با طرح فرانسه برای استقرار نیرو‌های نظامی این کشور در جنوب لبنان مخالفت کرده و مدعی شد حضور این نیرو‌ها به حزب‌الله امکان می‌دهد به مواضع خود بازگردد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، «دنی دانون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد تل‌آویو با استقرار نیرو‌های فرانسوی در جنوب لبنان مخالف است.

به گزارش مهر، وی مدعی شد حضور نیرو‌های فرانسوی در این منطقه مانع فعالیت ارتش صهیونیستی خواهد شد و به حزب‌الله اجازه می‌دهد بار دیگر در مناطقی که پیش‌تر در آنها مستقر بوده، تحرک داشته باشد.

وی با اشاره به ابتکار‌های فرانسه برای استقرار نیرو در بخش‌های مختلف لبنان، تأکید کرد که اعزام نیرو‌های فرانسوی به جنوب لبنان اقدامی خطرناک و دارای پیامد‌های قابل توجه خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مأموریت نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) قرار است در پایان سال جاری میلادی به پایان برسد و زمینه خروج کامل نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل از جنوب لبنان تا سپتامبر ۲۰۲۷ فراهم شود.

فرانسه در تلاش است با ارائه ابتکارهایی، زمینه اعزام صد‌ها و حتی هزاران نیروی فرانسوی را با ادعای کمک به تقویت ارتش لبنان فراهم کند. پاریس همچنین پیشنهاد استقرار حدود ۵۰۰ ناظر سازمان ملل در جنوب لبنان را برای نظارت بر اجرای آتش‌بس مطرح کرده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز سه‌شنبه طرح آزمایشی ورود ارتش لبنان به دو منطقه را شکست‌خورده توصیف کرد و مدعی شد در یکی از مناطق اقدامی انجام نشده و در منطقه دیگر، حزب‌الله پس از ورود ارتش لبنان در آنجا تحرک داشته است.

کاتس همچنین «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان را به همکاری با حزب‌الله متهم کرد.