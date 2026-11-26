جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، سرگئی لبدیف، دبیرکل جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع اعلام کرد که موضوع اعطای جایگاه مشارکت در قالب جدید «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع پلاس» (CIS+) به جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی است و ایران ممکن است نخستین کشوری باشد که این جایگاه را دریافت می‌کند.

به گزارش تسنیم، لبدیف در مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل خبرگزاری تاس، به مناسبت سی‌وپنجمین سالگرد تأسیس جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع، یادآور شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشست سران این سازمان در ماه اکتبر در ترکمنستان شرکت کرد و تمایل کشورش را برای آغاز همکاری در قالب جدید اعلام کرد. وی گفت: «این موضوع طبیعتا توجه بسیاری از کشور‌های عضو را جلب کرد و احساس می‌کنم ارزیابی‌ها عمدتا مثبت است. اکنون موضوع اعطای این جایگاه به ایران به‌عنوان نخستین کشور در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.»

دبیرکل جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع تأکید کرد که گسترش ساختار همکاری‌های این سازمان و مشارکت کشور‌های جدید کاملا امکان‌پذیر است و این موضوع حتی در نشست‌های سران کشور‌های عضو نیز به‌طور جدی بررسی می‌شود. لبدیف توضیح داد که کشور‌های عضو تصمیم گرفته‌اند دو قالب جدید با عنوان «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع پلاس» و «ناظر در کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع» ایجاد کنند که با استقبال کشور‌های دیگر روبه‌رو شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال مشارکت مغولستان و صربستان نیز گفت: «فکر می‌کنم این تازه آغاز راه است. چرا که نه؟ البته در مورد مغولستان و صربستان، فعلا موضوع کاملا فرضی است، اما چرا که نه؟»

تصمیم‌گیری برای ایجاد قالب «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع پلاس» در نشست سران کشور‌های عضو در اکتبر سال ۲۰۲۵ در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان به تصویب رسید. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آن زمان تأکید کرده بود که این ابتکار امکان مشارکت فعال‌تر کشور‌های علاقه‌مند در فعالیت‌های این سازمان را فراهم خواهد کرد. در همان نشست، سازمان همکاری شانگهای نیز جایگاه ناظر در کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع را دریافت کرد.

استفاده از ارز‌های ملی به مقابله با تحریم‌های غرب کمک کرده است

سرگئی لبدیف در بخش دیگری از این مصاحبه، با اشاره به تلاش کشور‌های غربی برای ایجاد مانع در مسیر همکاری‌های اقتصادی اعضای این سازمان، اعلام کرد که استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری متقابل، راهکاری مؤثر برای مقابله با محدودیت‌های تحریمی بوده است.

وی در این زمینه توضیح داد: «ما راه‌هایی برای ادامه تجارت پیدا می‌کنیم که یکی از آنها روی آوردن به استفاده از ارز‌های ملی است. این راهکار بسیار مناسبی برای خروج از این وضعیت است. در حال حاضر ۹۵ درصد مبادلات تجاری روسیه و بلاروس با استفاده از ارز‌های ملی، یعنی روبل روسیه و روبل بلاروس انجام می‌شود و سهم ارز‌های ملی در مبادلات تجاری روسیه و قزاقستان نیز به ۷۰ درصد رسیده است.»

لبدیف با تأکید بر موفقیت این رویکرد افزود: «ما توانسته‌ایم به‌خوبی از این وضعیت عبور کنیم و فکر می‌کنم این راهکار بسیار مناسبی برای مقابله با تحریم‌های غرب است.»

فعلا برنامه‌ای برای ایجاد ارز واحد کشور‌های مشترک‌المنافع وجود ندارد

دبیرکل کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع همچنین اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای ایجاد ارز واحد بین کشور‌های عضو این سازمان وجود ندارد و در این راستا تنها تسویه‌حساب‌های تجاری آنها با استفاده از ارز‌های ملی موجود ادامه خواهد یافت.

وی توضیح داد که کارشناسان پیامد‌های احتمالی ایجاد ارز مشترک را بررسی کرده‌اند، اما در نهایت تصمیم گرفته شده است که فعلا استفاده از ارز‌های ملی ادامه یابد. لبدیف تأکید کرد: «در حال حاضر موضوع معرفی هیچ ارز جدیدی مطرح نیست و ما تلاش می‌کنیم مسائل مربوط به تسویه‌حساب‌ها را با استفاده از ارز‌های ملی کنونی حل کنیم.»