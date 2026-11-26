جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، قوه قضائیه عراق برای ۲۰ شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش حکم صادر می‌کند. این افراد بخشی از گروه ۴۷ نفره فرانسوی هستند که از ماه سپتامبر در عراق محاکمه می‌شوند؛ پیش‌تر ۱۵ نفر از این متهمان به حبس ابد محکوم شده‌اند.

به گزارش ایرنا، انتظار می‌رود قوه قضائیه عراق امروز پنجشنبه احکام خود را درباره ۲۰ شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش صادر کند. این در حالی است که عراق روند محاکمه هزاران مظنون به عضویت در این گروه را ادامه می‌دهد.

این ۲۰ متهم از میان ۴۷ شهروند فرانسوی هستند که پس از انتقال از سوریه به عراق در سال گذشته، از ماه سپتامبر در این کشور محاکمه می‌شوند.

قوه قضائیه عراق پیش‌تر ۱۵ نفر از این افراد را به حبس ابد و یک نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است.

از جمله افرادی که انتظار می‌رود حکم آنها صادر شود، «آدرین گایال» است؛ فردی که صدای او در فایل صوتی پذیرش مسئولیت حمله داعش به شهر نیس در جنوب فرانسه شنیده می‌شود. این حمله در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ به کشته شدن ۸۶ نفر منجر شد.

«توما کولانژ» نیز از دیگر متهمان این پرونده است. همسر وی که همراه او به سوریه سفر کرده بود، سال گذشته در فرانسه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. «رومان گارنیه» که در رادیوی داعش فعالیت داشت و «کانتان لو بران» که در یکی از ویدئو‌های تبلیغاتی این گروه ظاهر شده بود، از دیگر متهمان هستند.

در جریان جلسات محاکمه، بیشتر متهمان به گناه خود اعتراف کرده و از پیوستن به این گروه ابراز پشیمانی کرده‌اند. برخی از آنها نیز خواستار بازگردانده شدن به فرانسه شده‌اند. شماری از متهمان درباره علت محاکمه شدن در عراق پرسش کرده و گفته‌اند که فعالیت‌های آنها صرفاً به خاک سوریه محدود بوده است.

عراق این افراد را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و به اتهام عضویت در داعش محاکمه می‌کند؛ فارغ از اینکه فعالیت آنها در کدام کشور انجام شده باشد. فرانسه صد‌ها نفر از اعضای خانواده افراد وابسته به داعش را به کشور بازگردانده، اما از بازگرداندن بیشتر مردانی که به پیوستن به این گروه متهم هستند، خودداری کرده است. این افراد در کشور‌هایی که در آن بازداشت شده‌اند، تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.

اوایل سال جاری میلادی، بیش از پنج هزار و ۷۰۰ بازداشتی از حدود ۶۰ کشور که مظنون به عضویت در داعش هستند، به زندان‌های عراق منتقل شدند. این افراد سال‌ها در اردوگاه‌هایی تحت مدیریت نیرو‌های کرد در سوریه نگهداری می‌شدند. عراق روز یکشنبه محاکمه این گروه را آغاز کرد و جلسات نخست شامل شماری از اتباع سوری بود.

گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ بخش‌های گسترده‌ای از خاک عراق و سوریه را به تصرف خود درآورد و مرتکب کشتار‌های گسترده و اقدامات برده‌گیری شد.