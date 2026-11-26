جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک)، یکی از مقام‌های جنبش مقاومت اسلامی حماس را در حمله شب گذشته هدف قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد فرد ترور شده «خالد ابوندا» است. وی مدعی شد که این فرد مسئولیت پرونده اقتصادی و آموزشی حماس را بر عهده داشته است.

این در حالی است که رسانه‌ها و منابع محلی فلسطینی اعلام کرده‌اند ابوندا معاون وزارت آموزش و پرورش نوار غزه بوده است. وزارت آموزش و آموزش عالی فلسطین نیز شهادت وی و همسرش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی را تأیید و از او به‌عنوان شخصیتی برجسته در عرصه آموزشی و دانشگاهی یاد کرد.

نتانیاهو همچنین مدعی شد ارتش این رژیم طی ماه گذشته حدود ۸۰ نفر از اعضای حماس را ترور کرده و تهدید کرد عملیات هدف قرار دادن اعضا و رهبران این جنبش ادامه خواهد یافت.

کمیته‌های مقاومت: ترور ابوندا در راستای هدف قرار دادن سازمان یافته نظام آموزشی غزه است

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای، شهادت دکتر خالد ابوندا، معاون وزارت آموزش و پرورش غزه و همسرش عبیر ابوندا را که در حمله به واحد مسکونی خود در غرب شهر دیرالبلح به شهادت رسیدند، تسلیت گفت و جنایت ترور آنان را که در چارچوب هدف قرار دادن سازمان یافته نهاد‌های آموزشی و کادر‌های آن صورت گرفته است، محکوم کرد.

این کمیته‌ها ضمن تسلیت به خانواده این دو شهید، جامعه آموزشی و ملت فلسطین تاکید کرد که هدف قرار دادن علم و نهاد‌های آموزشی هرگز اراده ملت فلسطین را در هم نخواهد شکست و خللی در عزم و اراده آن ایجاد نخواهد کرد.

کمیته‌های مقاومت همچنین خاطر نشان کرد شهید خالد ابوندا زندگی خود را وقف خدمت به عرصه آموزش کرد و با وجود ویرانی‌های گسترده ناشی از جنگ در مدارس و دانشگاه‌ها، در احیای فعالیت نهاد‌های آموزشی و بهبود وضعیت آموزش در غزه نقش بسزایی داشت.

مرکز حقوق بشر غزه: تل آویو با ترور مسئولان و نابودی نهاد‌ها به دنبال تحمیل کوچ اجباری است

مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد تشدید مستمر ترور کادر‌ها و مسئولان بخش‌های امنیتی، اداری، آموزشی و بهداشتی و تخریب نهاد‌ها از سوی رژیم صهیونیستی، بیانگر روندی سازمان یافته برای نابودی آنچه از ساختار‌های مدنی و خدماتی در نوار غزه باقی مانده، است.

این مرکز تاکید کرد رژیم اشغالگر همزمان با ترور نخبگان و نیرو‌های متخصص، از طریق ممانعت از ورود «کمیته ملی اداره غزه» به این منطقه و آغاز فعالیت آن، در روند اجرای ترتیبات مرحله انتقالی نیز کارشکنی می‌کند.

این نهاد حقوق بشری موج اخیر ترور‌ها در فاصله ۲۴ تا ۲۶ نوامبر را که طی آن مسئولان مدنی و امنیتی در منازل خود هدف قرار گرفتند و اعضای خانواده‌هایشان نیز به شهادت رسیدند، به رغم برقراری آتش‌بس، به شدیدترین وجه محکوم کرد.

مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد هدف قرار دادن کارکنان، مسئولان و اعضای خانواده‌های آنان در منازلشان، مصداق بارز جنایات جنگی و نقض حمایت‌های قانونی از افرادی است که در اقدامات نظامی مشارکت ندارند.

رژیم صهیونیستی طی روز‌های اخیر «محمد ماجد ابوالعوف»، مدیر دستگاه امنیت داخلی استان شمال غزه و سرتیپ نعیم ابونحل، مدیرکل دستگاه امنیت داخلی غزه را نیز ترور کرده است.

همچنین در اول سپتامبر گذشته، در جریان عملیات نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه الکتیبه در غرب شهر غزه، «معین احمد العرابید»، از افسران دستگاه امنیت داخلی غزه، پس از زخمی شدن در درگیری با نظامیان اسرائیلی ربوده شد. همسر وی نیز به شهادت رسید و شماری از فرزندانش زخمی شدند.