جوان آنلاین: ال بی سی گزارش داد، حدود ۱۰۰۰۰۰ نیروی ذخیره استراتژیک نامه‌هایی از وزارت دفاع دریافت کرده‌اند که به آنها فرصت داوطلب شدن برای آموزش و تمرین را می‌دهد. این نامه‌ها به تمام شاخه‌های نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، امام روسای مربوطه نامه‌ها را امضا کردند که در آن از نیرو‌های ذخیره خواسته شده بود اطلاعات تماس خود را به‌روزرسانی کرده و اطلاعاتی در مورد وضعیت شغلی فعلی و مجموعه مهارت‌های خود ارائه دهند.

این اولین بار از زمان جنگ سرد است که چنین نامه‌هایی ارسال می‌شود. این در حالی است که دولت ۸ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری دفاعی را برای ارتقاء دسترسی و آمادگی زیردریایی‌ها، افزایش بازدارندگی و امنیت ملی بریتانیا و آماده‌سازی کشور برای "آمادگی جنگی" اعلام کرده است.

این اقدام، «عمق» تاب‌آوری در دفاع بریتانیا را تضمین می‌کند و نگاهی «جدی» به ماده ۳ پیمان ناتو دارد؛ ماده‌ای که کشور‌های عضو را ملزم می‌کند تا «ظرفیت‌های فردی و جمعی خود را برای مقاومت در برابر حمله مسلحانه، حفظ و توسعه دهند».

این تحول در حالی صورت می‌گیرد که «وس استریتینگ»، وزیر دفاع، هشدار داده است با توجه به افزایش روزافزون تهدید‌ها از سوی روسیه بریتانیا باید ظرف ۱۰۰۰ روز برای جنگ آماده باشد. استریتینگ ماه گذشته اظهار داشت که آماده‌سازی کشور برای رویارویی احتمالی، اکنون «اولویت اصلی و تعیین‌کننده» اوست. او گفت: «اولویت اصلی من این است که اطمینان حاصل کنم این کشور برای جنگیدن و پیروزی در یک جنگ آمادگی دارد.»

هشدار او همچنین در پی راه‌اندازی کمپین دولتی «آماده باشید» مطرح شد؛ کمپینی که به خانوار‌ها توصیه می‌کند مواد غذایی فاسدنشدنی، آب بطری‌شده، پتو و رادیو در دسترس داشته باشند تا در صورتی که یک حمله سایبری یا رویداد آب‌وهوایی شدید باعث اختلال در زیرساخت‌های حیاتی شد، آمادگی لازم را داشته باشند.

ارتش که حدود ۷۳ هزار نیروی فعال دارد، در حال حاضر در کوچک‌ترین ابعاد خود در تاریخ معاصر قرار دارد. کالوین بیلی، وزیر امور کهنه‌سربازان، گفت: «اگرچه اکثر نیرو‌های ذخیره استراتژیک هرگز فراخوانده نخواهند شد، اما آنها بخشی از توان بازدارندگی کشور ما هستند. ارسال این نامه‌ها به این معنا نیست که نیرو‌های ذخیره قرار است به خدمت فراخوانده شوند.»

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که نهاد ناظر بر هزینه‌های دولتی در هفته جاری هشدار داد که مشخص نیست آیا وزارت دفاع می‌تواند طی چهار سال آینده، ۱۰.۷ میلیارد پوند صرفه‌جوییِ برنامه‌ریزی‌شده (از طریق افزایش بهره‌وری) را محقق کند یا خیر؛ این نهاد اعلام کرد که وزارت دفاع برنامه‌های به‌اندازه کافی پخته و دقیقی برای دستیابی به این اهداف ندارد.