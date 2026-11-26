همزمان با سفر «خلیفه حفتر» فرمانده نظامی شرق لیبی به ترکیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور، برخی رسانه‌ها از تلاش ترکیه برای نزدیک کردن جناح‌های رقیب لیبی پیش از سفر اردوغان به این کشور شمال خبر آفریقا خبر دادند.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری الجزیره گزارش داد که سفر حفتر به آنکارا حاکی از آن است که ترکیه پیش از سفر رجب طیب اردوغان به لیبی قصد دارد جناح‌های رقیب در شرق و غرب لیبی را به هم نزدیک کند.

به گزارش ایرنا، پایگاه «عربی ۲۱» نیز به نقل از «صدام حفتر» پسر «خلیفه حفتر» فرمانده نیرو‌های شرق لیبی در پی سفر وی به ترکیه و دیدارش با اردوغان اعلام کرد که مرحله جدیدی از روابط بین شرق لیبی و ترکیه آغاز شده است.

صدام پس از دیدار حفتر و اردوغان تأکید کرد: این دیدار نقطه عطف مهمی در روند اعتمادسازی و پایه‌گذاری برای مرحله جدید از روابط قوی بین لیبی و ترکیه است و افق‌های وسیع‌تری را برای همکاری در زمینه‌های مختلف می‌گشاید.

هیأت لیبی به ریاست خلیفه حفتر، صدام پسر حفتر و معاون فرمانده نیرو‌های شرق لیبی، خالد حفتر رئیس ستاد مشترک این نیرو‌ها و بلقاسم حفتر رئیس صندوق توسعه و بازسازی لیبی، روز گذشته با اردوغان در آنکارا دیدار کرد.

دیدار اردوغان و حفتر در کاخ ریاست جمهوری آنکارا بدون حضور خبرنگاران و با حضور وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس دستگاه اطلاعات و تعدادی دیگر از وزرا و مسئولان ترکیه برگزار شد.

این دیدار پس از آن انجام شد که حفتر نشست‌هایی را با مقامات ارشد ترکیه برگزار کرد.

خبرگزاری آناتولی نیز گزارش داد که در این نشست‌ها «هاکان فیدان» وزیر خارجه، «یاشار گولر» وزیر دفاع، «آلپ ارسلان بیرقدار» وزیر انرژی و منابع طبیعی، «سلجوق بیرقدار اوغلو» رئیس ستاد مشترک ارتش و «ابراهیم کالین» رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه حضور داشتند.

بررسی پرونده‌های خارجی، دفاعی، انرژی و اطلاعات از جمله محور‌های بحث در این نشست‌ها بود.

بن‌بست سیاسی در لیبی و تلاش‌های ترکیه برای تقویت هماهنگی‌های سیاسی

سفر حفتر به ترکیه چند هفته پس از آن انجام شد که مجلس نمایندگان لیبی در شرق کشور، پس از سال‌ها مخالفت، توافقنامه دریایی سال ۲۰۱۹ با ترکیه را تایید کرد که این اقدام به عنوان علامتی از گرمی روابط با ترکیه در پی بن‌بست مذاکرات تقسیم قدرت در لیبی ارزیابی شد.

الجزیره به نقل از تحلیلگران گزارش داد در حالی که اردوغان برای سفر به لیبی آماده می‌شود، رئیس جمهور ترکیه ممکن است درصدد ترتیب دادن دیداری بین حاکمان شرق و غرب لیبی (حفتر و الدبیبه) و ایجاد ترتیبات سیاسی مورد نظر خود در این کشور شمال آفریقا باشد.

سفر حفتر به آنکارا همچنین دو روز پس از آن انجام شد که اوکراین به یک کشتی روسی در بندر بنغازی - مهم‌ترین شهر تحت کنترل حفتر در شرق لیبی - حمله کرد. دولت مورد شناسایی بین‌المللی لیبی در طرابلس روز دوشنبه این حمله را محکوم کرد.

آنکارا که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نفوذ نظامی و سیاسی در غرب لیبی در حمایت از «دولت وحدت ملی» مورد حمایت سازمان ملل در برابر «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال حفتر ایجاد کرده بود، اکنون دست دوستی به سمت حاکمان شرق لیبی نیز دراز کرده و در حال تعامل با همان بازیگرانی است که زمانی برای به حاشیه بردن آنها تلاش می‌کرد.

تحولاتی که از اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ با تبلیغات رسانه‌های غربی با عنوان «بهار عربی» در لیبی شروع شد، به مداخله نظامی خارجی، سرنگونی حکومت قذافی، دو جنگ داخلی و تداوم بی‌ثباتی و ناامنی منجر شد. پیامد‌های اولین جنگ داخلی با سر بر آوردن گروه‌های مسلح گوناگون مدعی قدرت موجب خشونت و ناامنی در سرتاسر لیبی شد و در نهایت دومین جنگ داخلی را در سال ۲۰۱۴ در پی داشت که تا اواخر اکتبر ۲۰۲۰ ادامه داشت؛ زمانی که طرف‌های مختلف ظاهرا با آتش‌بس و مذاکره موافقت کردند، اما ناامنی و بی‌ثباتی و دعوا بر سر قدرت در لیبی همچنان ادامه دارد.

از مارس ۲۰۲۲ دو دولت متفاوت به عنوان حاکمان اصلی در دو بخش غربی و شرقی لیبی ظهور کرده‌اند. در غرب لیبی «دولت وحدت ملی» به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» در شهر طرابلس زمام امور را به دست گرفته که مورد شناسایی بین‌المللی است، اما در مناطق مرکزی و شرقی کشور تشکیلات دیگری به مرکزیت شهر بنغازی با عنوان «دولت ثبات ملی» به ریاست «اسامه حماد» تشکیل شده، اما قدرت واقعی در این مناطق در دست نیرو‌های مسلح موسوم به «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» قرار دارد.