جوان آنلاین: به نقل از روزنامه هامبورگر ابند بلات، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو، از روسیه خواسته‌اند که جنگ در اوکراین را تشدید نکند.

به گزارش تسنیم، کاخ سفید عصر چهارشنبه پس از دیدار این دو مقام بلند پایه غربی در فلوریدا اعلام کرد که آنها درباره اهمیت اجتناب روسیه از هرگونه اقدامی که می‌تواند جنگ را چه عمدی و چه غیرعمدی تشدید کند، گفت‌و‌گو کردند.

آنها همچنین بر اهمیت دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای جنگ در اسرع وقت تأکید کردند.

ترامپ روز چهارشنبه میزبان روته در عمارت مار-ئه-لاگو در پالم بیچ فلوریدا بود. روته پیش از دیدار با رئیس دولت تروریستی آمریکا، از موضع‌گیری سرسختانه علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حمایت کرده بود.

حدود یک هفته پیش هم ترامپ در یک نشست سه جانبه با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از پوتین به عنوان دوست خود یاد کرد.

کشور‌های عضو ناتو از جمله آلمان به نزدیکی رئیس دولت تروریستی آمریکا به رهبر کرملین در جریان مذاکرات برای صلح در اوکراین با سوءظن نگاه می‌کنند. آنها نگرانند که ترامپ ممکن است برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز در اوکراین، به روسیه امتیاز بدهد.

دبیرکل ناتو همچنین اوایل هفته جاری با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در برلین دیدار کرد.

در این دیدار، روته از تهدیدات امنیتی اخیر در لهستان و دیگر کشور‌های اروپایی که به روسیه نسبت داده می‌شود، انتقاد کرد.

مرتس هم از ادعا‌هایی مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد سلاح‌های هسته‌ای را در فضا مستقر کند، ابراز شگفتی کرد.