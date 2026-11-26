رئیس پلیس راه راهور فراجا از اتصال سامانه موقعیت‌یاب برخط سازمان راهداری به سامانه جامع پلیس راه تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، امکان نظارت لحظه‌ای بر تردد ناوگان اتوبوسی و شناسایی تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز فراهم می‌شود.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از سامانه جامع پلیس راه فراجا اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه صرفاً به‌کارگیری یک ابزار فناورانه نیست، بلکه بیانگر تحول در رویکرد مدیریت ترافیک و گذار از نظارت سنتی به نظارت هوشمند، هدفمند، دقیق و مبتنی بر داده است.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه رویکرد پلیس در استفاده از سامانه‌های هوشمند صرفاً برخوردی و جریمه‌محور نیست، افزود: نگاه پلیس به این سامانه‌ها پیشگیرانه، بازدارنده و مبتنی بر ارتقای رفتار‌های ترافیکی است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به دغدغه همیشگی پلیس، سازمان راهداری و دیگر دستگاه‌های متولی ترافیک درباره تصادفات ناوگان اتوبوسی گفت: وقوع این‌گونه حوادث پیامد‌های اجتماعی فراوانی به دنبال دارد و در همین راستا سامانه جامع پلیس راه از ۲ بازوی عملیاتی «ثبت ساعت» و «اعلان سرعت بحرانی» بهره می‌گیرد.

سردار محبی با تشریح سابقه نظارت بر ناوگان اتوبوسی کشور افزود: ثبت ساعت یکی از قدیمی‌ترین اقدامات پلیس راه برای کنترل این ناوگان است که از سال ۱۳۵۲ با استفاده از ابزار ثبت ساعت (تاخوگراف) و از سال ۱۳۸۴ با بهره‌گیری از سامانه موقعیت‌یاب آفلاین انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴، برای نخستین‌بار سامانه هوشمند «سپه‌تن» روی ناوگان اتوبوسی نصب شد که تا سال ۱۳۹۹ نقش مؤثر و بازدارنده‌ای در کاهش تصادفات این ناوگان داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در سال ۱۳۹۹ به دلایلی پشتیبانی از این سامانه متوقف و فعالیت آن به‌طور کامل قطع شد و از آن زمان تا سال ۱۴۰۴ کنترل ناوگان اتوبوسی بار دیگر به شیوه سنتی انجام می‌شد. در این مدت پیمانکاران متعددی مراجعه کردند و سامانه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفتند که به دلیل برخوردار نبودن از شرایط لازم، تأیید نشدند.

تجهیز بیش از ۱۱ هزار اتوبوس به سامانه ثبت ساعت هوشمند

سردار محبی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با تدابیر مسئولان پلیس راهور، سامانه ثبت ساعت هوشمند ارائه و تأیید شد و در تابستان همان سال به‌صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که مأموران پلیس با استفاده از دستگاه‌های دست‌افزار نسبت به ثبت اطلاعات ناوگان اقدام کردند.

وی افزود: در اسفند ۱۴۰۴ با توجه به ضرورت حفظ جان مسافران و جلوگیری از توقف اتوبوس‌ها مقابل پاسگاه‌های پلیس راه، بهره‌گیری از این سامانه به یک ضرورت تبدیل شد و با تلاش نیرو‌های جهادی، متخصصان سازمان راهداری و دستور معاون فراجا، امکان کنترل مجدد تردد اتوبوس‌ها با دستگاه ثبت ساعت فراهم شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: اکنون با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس در دستگاه دست‌افزار، اطلاعات مربوط به رانندگان، صورت‌وضعیت، مشخصات مسافران، زمان مبدأ و مقصد سفر و کارت هوشمند نمایش داده می‌شود. همچنین با اتصال این سامانه به بانک اطلاعاتی مواد مخدر، امکان بررسی سابقه اعتیاد رانندگان فراهم شده است.

سردار محبی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس به سامانه ثبت ساعت مجهز شده‌اند، گفت: این اقدام گام نخست اجرای طرح است و در گام دوم، تا کمتر از یک ماه آینده سامانه موقعیت‌یاب برخط سازمان راهداری نیز به این مجموعه متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: داشبورد مدیریتی این سامانه در اختیار فرماندهان پاسگاه‌های پلیس راه استان‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند تردد اتوبوس‌ها را در محدوده مأموریتی خود به‌صورت لحظه‌ای رصد و برخی تخلفات رانندگی از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز را شناسایی کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش رضایتمندی مسافران را از قابلیت‌های این سامانه برشمرد و افزود: سامانه جدید جایگزین سامانه سپه‌تن خواهد شد.

سردار محبی با اشاره به استقبال انجمن صنفی رانندگان از راه‌اندازی این سامانه خاطرنشان کرد: در برخی جلسات کارشناسی نیز از دیدگاه‌ها و تجربیات رانندگان استفاده شده است و تا کمتر از یک ماه آینده شاهد برداشتن گام‌های مؤثر دیگری در توسعه این سامانه خواهیم بود.