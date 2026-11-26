جوان آنلاین: سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه‌های دریا نموده‌اند.

میرعالی افزود: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجراء در آمده و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جست‌و‌جو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جست‌و‌جو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها و سوخت قاچاق را که در زیر ماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی و معدوم کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیرماسه‌ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناور‌های متخلف انتقال می‌دادند.

میرعالی عنوان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۴هزار متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه ها، منهدم کنند.