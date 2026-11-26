بحران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا به ایران و جریان‌های نفت خام و سوخت که روند نزولی داشته‌اند، تغییر در ناوگان جهانی نفتکش‌ها را که از سال گذشته آغاز شده بود، تسریع کرده است.

جوان آنلاین: تعداد فزاینده‌ای از نفتکش‌های فرآورده‌بر پاک موسوم به LR ۲ که سوخت‌هایی مانند گازوئیل و بنزین حمل می‌کردند، به نفتکش‌های کثیف تبدیل شده و شروع به حمل نفت خام کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق داده‌های «سیگنال اوشن» که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، تا هفته جاری، سهم بی‌سابقه ۷۵ درصدی از ناوگان جهانی نفتکش‌های فرآورده‌بر به حمل نفت خام کثیف اختصاص یافته و در مقابل، تعداد و سهم نفتکش‌هایی که فرآورده‌های نفتی را حمل می‌کنند، یا به اصطلاح کشتی‌های پاک، به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

نفتکش‌های فرآورده‌بر LR ۲ از نظر ظرفیت مشابه نفتکش‌های افراماکس هستند که هر کدام می‌توانند تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل کنند. با کاهش تولید پالایشگاه‌ها و جریان سوخت از خاورمیانه به دلیل پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و اختلالات هرمز، تقاضا برای نفتکش‌های پاک در منطقه کمتر شده، اما تقاضا برای کشتی‌های کثیف برای حمل نفت خام افزایش یافته است.

البته تغییر عملکرد از نفتکش‌های پاک به کثیف از سال ۲۰۲۵، به دلیل افزایش عرضه نفت خام و سفر‌های طولانی‌تر و نیاز به ذخیره نفت خام روی آب، آغاز شد.

امسال این تغییر از نفتکش‌های پاک به کثیف، به دلیل نیاز به نفتکش‌های بیشتر برای انتقال نفت خام و به دلیل نرخ بالای حمل و نقل نفت خام که میلیون‌ها دلار اضافی برای صاحبان و اپراتور‌های کشتی به ارمغان می‌آورد، سرعت گرفته است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ماریا برتزلِتو، تحلیلگر ارشد بازار «سیگنال اوشن» و جورجیوس ساکِلاریو، تحلیلگر حمل و نقل، در تحلیلی در اوایل نوامبر نوشتند: «بازار LR ۲ از آغاز سال ۲۰۲۵ دستخوش تغییر قابل توجهی در اشتغال کشتی‌ها شده است. داده‌های «سیگنال اوشن» نشان می‌دهد که اشتغال در بخش آلاینده در ناوگان LR ۲ در ۳۰ اکتبر امسال، ۷۴.۲ درصد از کل ناوگان را تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم در اول ژانویه سال گذشته، ۵۳ درصد بود. اینکه آیا این الگو ادامه خواهد یافت یا خیر، به درآمد نسبی، تقاضای بار و مشوق‌های تجاری برای بازگشت کشتی‌ها به خدمات پاک بستگی دارد»