وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید حماس به اقدام نظامی در شهر غزه، مدعی شد این جنبش باید طبق طرح ترامپ منحل شود و نوار غزه از سلاح پاک شود؛ در غیر این صورت، تل‌آویو این اقدامات را با زور اجرا و یک میلیون نفر از ساکنان غزه را به جنوب این منطقه منتقل خواهد کرد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مدعی شد مقام‌های ارشد حماس و افرادی که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشته‌اند، تحت تعقیب‌اند و ردیابی می‌شوند. او همچنین گفت که «نوبت خلیل الحیه، رئیس حماس، و همراهانش نیز خواهد رسید».

به گزارش ایسنا، کاتس با تهدید حماس به انجام عملیات نظامی در شهر غزه، گفت این جنبش باید به‌صورت داوطلبانه منحل شود و سلاح‌های نوار غزه را کنار بگذارد؛ در غیر این صورت، رژیم صهیونیستی حماس را منحل و یک میلیون نفر از ساکنان این منطقه را به جنوب غزه منتقل خواهد کرد. او افزود اگر حماس خود را منحل نکند، الگوی رفح و بیت‌حانون در شهر غزه تکرار خواهد شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد ۷۰ درصد از نوار غزه و محور فیلادلفیا در کنترل این رژیم است و این منطقه برای جلوگیری از قاچاق و حفاظت از شهرک‌های صهیونیست‌نشین ویران شده است. او کنترل حماس بر ۳۰ درصد باقی‌مانده غزه را «توهم» خواند.

کاتس همچنین گفت زیرساخت‌های لازم برای فراهم‌کردن امکان مهاجرت از نوار غزه آماده شده و تمهیدات لازم برای افرادی که مایل به ترک این منطقه هستند، در نظر گرفته خواهد شد.